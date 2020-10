Cronaca



Tambellini invece di pensare al Covid pensa al commercio nel centro storico e guarda come è ridotto Vicolo S. Carlo

martedì, 27 ottobre 2020, 19:28

di aldo grandi

In una città dove si ha più paura del giudizio degli altri che coraggio per metterci sempre la faccia, non meraviglia che nessuno dica quello che tutti possono vedere ossia che il centro storico si sta riducendo ad una specie di ghetto dove i commercianti cercano, in qualche modo, di sopravvivere. L'altra sera ci è capitato di transitare per Vicolo San Carlo e siamo rimasti basiti: ma dove vive mister Tambellin Man? Già, tra S. Alessio e il palazzo dei Bradipi. Come può accorgersi di ciò sta succedendo?

Ebbene, le immagini di Cip parlano da sole. Il degrado in quella che, una volta, era un gioiello del centro storico, si tocca con mano, ma, soprattutto, si vede con gli occhi: la piazzetta è ridotta a un pisciatoio pubblico dove ognuno la fa dove meglio crede. Rifiuti di ogni genere per terra, negozi tutti chiusi. Quindici anni fa o giù di lì c'erano marchi prestigiosi e un bar che accoglieva alla grande. C'era vita e c'era anche vitalità. Oggi è un mortorio, tutto abbandonato, vetrine oscurate o sporche, uno schifo e un vomito.

Si rendono conto i componenti di questa giunta comunale che la città sta andando verso un tramonto devastante e che le misure decretate dai nipotini di Roma di questa amministrazione post-comunista e bergogliana uccideranno il commercio e gli artigiani, tutto quello che, a parte le grandi catene inutili e dannose, ha sempre costituito una ricchezza e una tradizione per la città?

Il sindaco non apre più la bocca e quando la apre, attraverso i comunicato del suo ufficio stampa, lo fa per dire cose che si fatica a comprendere o che, almeno noi, ma siamo notoriamente ignoranti, facciamo fatica a capire. Quello di oggi pomeriggio sui tamponi è uno di questi. Da quando questo Governo di peracottari ha deciso che bar e ristoranti devono chiudere alle 18, in città c'è il coprifuoco effettivo anche se non ufficiale e nessuno che va in giro sapendo che, tanto, anche vedendo le vetrine di qualche negozio, non potrà prendere un caffè e nemmeno una pizza o cenare fuori. E' la morte civile, il deserto dei barbari.

Se qualche commerciante ha pensato che il Dpcm omicida di Conte li ha risparmiati, si sbagliano di grosso. Senza bar né ristoranti il centro è morto e nessuno ci metterà più piede per un pezzo. Addio Natale e acquisti. E aspettate le misure economiche del comune che ci vien da ridere... Per ora ha saputo solo attivare cinque autovelox sulla circonvallazione tanto per spolpare un po' di più i suoi sudditi.

E hanno ancora il coraggio di indire i consigli comunali. E l'opposizione che ci va... Ma stateve a casa che è meglio.

Foto Ciprian Gheorghita