Tentano truffa ad un compro-oro: scoperti e denunciati

martedì, 13 ottobre 2020, 11:58

Ieri pomeriggio gli agenti delle Volanti hanno denunciato due uomini di origini campane per truffa ai danni di un compro-oro.

L’attività è scaturita dall’allarme antirapina attivato dal gioielliere e arrivato alla sala operativa della polizia, che ha subito inviato una pattuglia.

Gli operatori giunti immediatamente sul posto, credendo si trattasse di una rapina, si sono approcciati temendo il paggio, ma dopo alcuni sguardi con la commerciante hanno intuito che si trattava di un tentativo di truffa.

Il raggiro consisteva nel proporre la vendita di anelli in finto oro, che però avevano una copertura in oro vero in grado di trarre in inganno la commerciante.

La donna ha intuito trattarsi di una truffa quando la persona entrata ha proposto gli stessi anelli che la gioielliera aveva acquistato pochi minuti prima da un altro soggetto con lo stesso accento.

Per cui la donna ha attivato il sistema antirapina e, in attesa dell’arrivo della Polizia, ha effettuato un esame più accurato degli anelli, rilevandone la falsità.

Il soggetto trovato nel negozio è stato subito denunciato e munito di Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Lucca per 3 anni, anche in ragione dei suoi precedenti.

La stessa sorte toccherà al suo complice non appena verrà identificato compiutamente, verificando la veridicità del documento di cui ha lasciato copia all’esercente.