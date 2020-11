4 novembre: celebrazione in forma "ridotta" a Lucca

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:42

È stato firmato poco prima della mezzanotte il nuovo Dpcm per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Misure stringenti quelle che entreranno in vigore domani e tali resteranno, con monitoraggi almeno settimanali, fino al 3 dicembre

mercoledì, 4 novembre 2020, 11:11

Il 4 novembre ricorrenza della Festa dell'Unità nazionale e giornata delle Forze armate. Ci ricorda coloro che, a costo del sangue e della vita, si sono immolati per la difesa della Patria durante le dolorose vicende della prima guerra mondiale e costituisce, ancora oggi, un momento importante di riflessione civica...

mercoledì, 4 novembre 2020, 11:04

L'intervento, per un costo di 128.500 euro, ha riguardato le strutture portanti del tetto. Soddisfazione dell'assessore all'edilizia sportiva Stefano Ragghianti, che aveva visitato la struttura all'avvio del cantiere, nel mese di febbraio scorso

martedì, 3 novembre 2020, 20:43

L'attentatore di Vienna prima spara ad un giovane paralizzato dal terrore e appoggiato al muro poi torna sui suoi passi e lo finisce. Ora ci aspettiamo le parole di condanna del cosiddetto Islam moderato e, magari, anche qualche marcia della pace tanto cara ai buonisti di casa nostra

martedì, 3 novembre 2020, 19:47

In questo articolo, speriamo comprensibile, cercheremo di spiegare quello che è definito come il “Great Reset”, il “Grande azzeramento”, in parole il più possibile semplici e adatte a non cospiratori

martedì, 3 novembre 2020, 18:23

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 331, di cui 49 in Terapia intensiva. All’ospedale di Lucca 80 i ricoverati, di cui 12 in terapia intensiva