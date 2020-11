Cronaca



A Livorno il Covid-19 si... combatte anche così

giovedì, 12 novembre 2020, 13:18

di aldo grandi

Sarà che, a Livorno, alle ondate, prima, seconda, terza o anche centesima ci sono, naturalmente abituati, fatto sta che in provincia di Labronia la gente affronta questo primo giorno di lockdown arancione - in attesa dell'ormai certo rosso già predisposto da un Governo di gente che ogni 27 del mese o giù di lì ha 12 mila euro garantiti sul proprio conto corrente - con la solita, quotidiana passeggiata sul lungomare: salmastro e iodio che fanno a cazzotti, giustamente, con qualsiasi virus, figuriamoci con questo Covid-19 che, rispetto agli Ebola o alle peste bubboniche, è molto, ma molto più lieve.

Partiti di buon mattino, siamo sbarcati alla baracchina bianca di fronte alla chiesa di S. Jacopo, giusto in tempo per gustarci i primi coraggiosi aficionados del bagno invernale tuffarsi nelle acque adiacenti i bagni Pancaldi. Donne, in maggioranza e uomini, pronti a sfidare le intemperie - si fa per dire visto che splende un tiepido sole e che la temperatura esterna è di circa 19° - e a gettarsi in acqua per la classica nuotatina in un mare che è liscio come l'olio.

Una mamma con il bimbo in carrozzina e nonna al seguito, scendono in acqua con un due pezzi senza mute di sorta. Cuffia in testa, si godono il bagno mentre il bimbo - o la bimba - attendono sul moletto. Made in Leighorn gente, qui la vita ha un altro sapore e, soprattutto, un altro significato rispetto all'entroterra dove la paura non fa soltanto 90, ma, addirittura, 180.

Noi che fino a ieri ci tuffavamo in una piscina dove l'acqua aveva una temperatura di 15°, siamo curiosi di testare il mare. Così, come facciamo da sempre, sin dai tempi dei bagni propiziatori in tutte le città del sud bagnate dal mare nei campionati di serie C con la Lucchese di Fouzi Hadj, attrezzati con accappatoio, ciabatte e costume oltreché cuffia e occhiali, ci immergiamo. L'acqua è meno fredda che in piscina, ci si adagia subito e si sta molto bene. Come sempre avviene in autunno, il mare trattiene il calore che il sole gli ha trasmesso durante la stagione estiva.

Restiamo nelle trasparenti acque di fronte all'hotel Palazzo, monumentale edificio storico fortunatamente risparmiato dai bombardamenti dell'ultima guerra che avevano raso al suolo la città, per una ventina di minuti. Dopodiché risaliamo, ci cambiamo e, con addosso una scarica di adrenalina non indifferente, assaporiamo un cappuccino alla baracchina bianca, ovviamente take away che quei bastardi senza gloria di palazzo Chigi con il loro Cts, fanno di tutto per non farci godere.

Saliamo in auto e ci dirigiamo verso il centro cittadino. Livorno è una città di mare dove i ritmi sono, inevitabilmente, più lenti rispetto alle metropoli di casa nostra. Qui la dimensione è anche troppo umana. Il lockdown arancione non ci pare abbia scalfito le abitudini dei labronici, per fortuna, i quali, a dirla tutta, hanno visto e vissuto nei secoli passati molte più disgrazie tragedie di quelle che questo virus sta procurando.

Vediamo molte mascherine, ma anche qualche volto senza 'mezzo burqa'. Del resto quando sei di fronte al mare e respiri quest'aria, a cosa servono il distanziamento fisico - la parola sociale è adatta solo agli imbecilli che svernano a Piazza Colonna nella capitale - e, appunto, le mascherine? Boh...

Svoltiamo per via Grande e ci dirigiamo verso piazza della Repubblica, quindi a destra per imboccare i fossi. Troviamo parcheggio e lasciamo la vettura per, poi, dirigerci verso il mercato coperto di via Buontalenti ospitato all'interno di un edificio realizzato da Angiolo Badaloni del XIX secolo. Merita davvero una visita sia per i colori, sia per i banchi sia per l'atmosfera.

Prima di entrare, però, una sosta irrinunciabile al chiosco Panattoni di via del Cardinale. Sono decenni che conosciamo questo posto, gestito dalla famiglia Panattoni, prima dai genitori e, adesso, dalle figlie. In vendita i frutti di mare e, in altra stagione, anche i granchi per un sugo da favola. Ci sono le famose zighe, poi le vongole veraci comprese quelle sarde e proprio mentre ci stanno preparando un piatto di ostriche, ecco che da una volgolona parte uno spruzzo di acqua di mare che finisce a qualche decina di centimetri di distanza: accidenti alla freschezza...

Prendiamo sette ostriche e una porzione di salmone crudo su alcune foglie di insalata. Ci allontaniamo il giusto poiché i geni del Governo romano non vogliono che la gente mangi di fronte al banco. Per noi sono tutti idioti, il problema è che a loro lo stipendio non lo toglie nessuno. E noi gregge di pecore disposti a pigrecomezzi.

Entriamo al mercato dopo che due vigilantes ci 'sparano' con la pistola in fronte la temperatura. No problem, stiamo da dio. Appena dentro, ci dirigiamo verso i banchi dello street food. Alla Polleria Gonnelli di Paolo Cacciò gli occhi si strabuzzano e si imbattono su un vassoio di delizie: tartare di carne magra bovina con interno di riso e, sopra, salsa affumicata, allo yogurth, alla senape e via dicendo. Ne ordiniamo tre, costo circa 1 euro e 90 centesimi. Ci allontaniamo cinquanta centimetri e degustiamo. Mamma mia che roba...

Ci guardiamo in giro. Se dessimo retta agli occhi invece che alla pancia, mangeremmo molto ancora, ma ci fermiamo. Usciamo dalla parte opposta e ci imbattiamo in un materasso abbandonato e adagiato su una parete del mercato. A Livorno anche questo accade in pieno centro e senza che nessuno si meravigli. Altro che righe, qui non esistono nemmeno i quadretti. Saremo sinceri: ogni tanto ci piace vivere senza le righe, né al di sopra, né al di sotto, ma non si può sempre stare così. Ecco, ogni tanto può andare, sempre sarebbe troppo.

Giriamo la città e ci rendiamo conto che il lockdown arancione serve solo per far stare studenti e alunni a casa a rincoglionirsi davanti al computer con la didattica a distanza che non serve, dicono da queste parti, a una sega. Ed è vero. Aumenta l'insofferenza dentro le pareti di casa, crescono i litigi, si incappa nella depressione, nella rabbia, nel rancore verso chi costringe ingiustamente la gente tra quattro mura gettando via la chiave. Quanto resisteranno i labronici notoriamente restii a sopportare imposizioni in genere e, figuriamoci poi, quelle senza senso?