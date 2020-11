Arrestato cingalese ladro di biciclette

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:25

Tra Lucca e Piana oggi si registrano in tutto 116 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Altopascio 9, Capannori 36, Lucca 63, Montecarlo 4, Porcari 4

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:40

Da Firenze Mohamed El Hawi non ci sta: ha pagato la multa, ma a stare chiuso non ci pensa proprio. Un video straordinario e la scelta di restare aperto perché i suoi dipendenti devono lavorare per vivere. Domani sera diretta a Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:12

Tamponi molecolari per Covid–19 al Centro di Sanità Solidale di Lucca, grazie all'associazione "Amici del Cuore" che ha messo a disposizione il cardio-camper per effettuare tamponi molecolari ogni martedì e giovedì mattina dalle 7 alle 9,30 nel parcheggio della sede, in via Pubblici Macelli 101 a Lucca (zona Pulia)

martedì, 10 novembre 2020, 22:04

In ricorrenza del sesto anniversario della sua scomparsa, oggi sono stati resi noti i vincitori dell’edizione 2020 del Premio di Giornalismo d'inchiesta "Giustizia e Verità Franco Giustolisi”

martedì, 10 novembre 2020, 21:46

Un violento impatto avvenuto tra una Smart ed un furgone Peugeot che si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio, il conducente della Smart, un ragazzo di circa 30anni, residente nella provincia di Pisa

martedì, 10 novembre 2020, 20:30

Tutti, o quasi, 'contro' Giovanni Martini e il Caffè Monica: il suo avvocato Federico Corti ha vinto cinque 'cause' davanti al giudice di pace avverso la prefettura