Attacco terroristico alla sinagoga di Vienna: sette morti

lunedì, 2 novembre 2020, 22:31

Sarebbe di sette morti, tra cui un poliziotto, e 4 feriti gravi, il bilancio delle sparatorie di stasera nel centro di Vienna, nelle immediate vicinanze della sinagoga di Seitenstettengasse che al momento era chiusa. Lo confermano i media locali tra cui il Kurier. La polizia invece conferma per ora la morte di una persona e il ferimento di un poliziotto.

Il commando terrorista sarebbe stato formato da quattro attentatori avrebbe iniziato a sparare in strada e preso in ostaggio delle persone in un albergo. Dalle prime ricostruzioni gli spari sono avvenuti in diversi punti della città: nella zona Schwedenplatz, vicino all'hotel Hilton e nel parco cittadino Stadtphk. La polizia austriaca ha confermato che l'intervento è ancora in corso.

Secondo il ministro dell'Interno austriaco Karl Nehammer si è trattato "apparentemente di un attentato" compiuto da più persone. L'operazione delle forze speciali è ancora in corso, ha detto il ministro che ha chiesto ai viennesi di non lasciare le loro case. Anche la comunità ebraica ha invitato a non lasciare le proprie abitazioni e a non indossare la kippah. Ma non c'è alcuna certezza che la sinagoga fosse l'obiettivo dell'attacco. "Non sappiamo ancora cosa sia. Ci sono stati spari e abbiamo detto alla nostra comunità di restare in casa", ha detto Erika Jakubovits, la direttrice esecutiva della comunità ebraica di Vienna, raggiunta al telefono.



Gli attentatori



Ci sarebbe un attentatore ancora in fuga. Il ministro dell'Interno, che ha parlato in diretta alla nazione, non ha voluto esprimersi sul presunto sequestro in corso, chiedendo comprensione data la gravità della situazione. In azione ci sono le forze speciali Vega e Cobra.

Le testimonianze



Gli assalitori hanno sparato a caso alle persone che si trovavano nel giardino di un bar. Lo ha raccontato al Kurier il rabbino Schlomo Hofmeister, che vive in un appartamento che si trova direttamente sopra la sinagoga della città. Secondo la sua testimonianza, "l'autore si è mosso in direzione di Hoher Markt e della chiesa di San Ruperto" e avrebbe sparato alle persone che erano sedute nel giardino di un pub in Judengasse e Seitenstettengasse, "non ha mirato alla sinagoga".



