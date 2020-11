Cronaca



Auto resta intrappolata al passaggio a livello: si ferma il treno

mercoledì, 4 novembre 2020, 20:18

di gabriele muratori

Singolare episodio questa sera poco prima delle ore 18.00, presso il passaggio a livello ferroviario di San Filippo sulla Via di Tiglio, dove un'automobile, nell'attraversamento, è rimasta intrappolata al suo interno, nel mentre che lo stesso stava abbassando le sbarre.



L'automobilista ha immediatamente spostato l'auto mettendola più in sicurezza possibile, parallelamente alle sbarre, cercando di evitare l'impatto con il treno in transito. Giunto dopo pochi minuti, il treno, proveniente dalla Garfagnana, si è prontamente fermato qualche metro prima del passaggio a livello. Le sbarre sono quindi restate abbassate più del dovuto, con il conseguente aumento delle relative code ambo le parti.



Sul posto è giunta una volante della polizia ed in breve la situazione è tornata alla normalità.