Cronaca



Caos in Corso Garibaldi al Caffè Monica: i vigili urbani chiedono i documenti ai clienti seduti a prendere un aperitivo, ma la gente si ribella

sabato, 7 novembre 2020, 18:52

di aldo grandi

Non è possibile quello che sta accadendo a Lucca ai danni di Giovanni Martini, imprenditore e proprietario del Caffè Monica in Corso Garibaldi. Non è bastata la chiusura del locale attraverso un sequestro disposto dalla magistratura ed operato da una miriade di vigili urbani - sequestro puntualmente revocato dal tribunale del riesame - no, adesso, dopo la disposizione ammazza-ristoratori votata da questo Governo di buffoni con chiusura alle 18, ecco che la polizia municipale lucchese è nuovamente piombata in Corso Garibaldi.

Oggi pomeriggio alle 17.30, infatti, i vigili urbani si sono presentati ai tavolini del Caffè Monica e hanno iniziato a domandare i documenti alla gente che stava prendendo placidamente un caffè o un aperitivo. Invitandoli a stare più distanti, chiedendo di mostrare la carta di identità, ordinando di alzarsi e seguirli alla macchina, sono scattate le multe. Gli avventori, però, non ci sono stati e si sono 'ribellati'.

Di fronte ad una vergognosa e palese limitazione della libertà personale, ma, ormai, non c'è più da meravigliarsi di niente. Siamo a tutti gli effetti in un regime di polizia.

Ci sono stati momenti di tensione e sono anche volate parole di protesta da parte di chi sostava a sedere all'indirizzo degli agenti che non hanno sentito ragioni. Ad un certo punto è stato lo stesso Giovanni Martini a uscire dal bar e a intervenire cercando di placare gli animi. Alla fine, ha dovuto chiedere l'intervento della polizia che ha inviato una pattuglia per cercare di riportare un po' di calma. Attenzione, l'intervento della polizia municipale è avvenuto alle 17.30, mezz'ora prima del coprifuoco posto in essere da chi, a Roma, ha le chiappe protette da 12 mila euro al mese. Dire che è uno schifo è usare un eufemismo.

Fortunatamente gli uomini delle Volanti sono stati in grado di riprendere in mano la situazione che, ai vigili urbani, stando alle testimonianze delle persone presenti, era, in un certo senso sfuggita di mano. C'è da domandarsi che cosa ci stia a fare l'assessore Francesco Raspini futuro candidato a sindaco e per quale ragione il comandante della polizia municipale di Lucca abbia inviato una task-force in Corso Garibaldi. Forse qualche altra 'soffiata' da parte dei soliti spioni?

Foto di Ciprian Gheorghita