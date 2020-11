Cedimento del muretto sul Pubblico Condotto, al via il cantiere del Consorzio

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 5 novembre 2020, 10:26

Quattro ore di sciopero nelle aziende della provincia e i delegati in piazza Bernardini per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto da un anno: "Il Covid non può essere un alibi per non trattare"

mercoledì, 4 novembre 2020, 22:01

Così come il tragico personaggio dell'Inferno dantesco, anche il capo del Governo è 'costretto' a divorare, a forza di lockdown, i suoi figli pur di sopravvivere. La Toscana è, per ora, zona gialla e tira un sospiro di sollievo

mercoledì, 4 novembre 2020, 20:18

Singolare episodio questa sera poco prima delle ore 18.00, presso il passaggio a livello ferroviario di San Filippo sulla Via di Tiglio

mercoledì, 4 novembre 2020, 16:51

All’ospedale di Lucca 75 i ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva: la situazione è sotto controllo ed è inutile creare allarmismi senza fondamento

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:42

È stato firmato poco prima della mezzanotte il nuovo Dpcm per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Misure stringenti quelle che entreranno in vigore domani e tali resteranno, con monitoraggi almeno settimanali, fino al 3 dicembre

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:30

Il 4 novembre, «Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate», è stato celebrato in forma semplicissima a causa della situazione sanitaria: una decisione presa alla luce delle indicazioni del Ministero dell’Interno e della Prefettura