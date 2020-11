Cronaca



Chiusura temporanea del cimitero di S. Martino in Colle per il cedimento di una porzione di muro

lunedì, 23 novembre 2020, 16:29

Temporaneamente chiuso il cimitero di San Martino in Colle a causa del cedimento di una porzione di un muro perimetrale. La struttura cimiteriale riaprirà nel giro di un paio di giorni dopo la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del muro. Gli uffici comunali hanno già iniziato a lavorare per la ricostruzione del muro.