Cibo invenduto donato a chi è in difficoltà: le iniziative de "Il Mercatino" e del bar "Da Sara"

domenica, 8 novembre 2020, 18:47

"Non si deve certo vergognare chi realmente ha necessità ad avvalersi di queste iniziative ma lo deve fare chi approfitta di queste occasioni senza averne realmente bisogno".

Questo in sintesi il pensiero di Walter Brondi, titolare insieme alla moglie Lucia Lencioni del negozio di alimentari "Il Mercatino" e di Saverio e Barbara, titolari del bar pasticceria "Da Sara"; entrambe le attività di via San Paolino, hanno voluto infatti lasciare la merce invenduta a disposizione di chi ne avesse bisogno.

Brondi, appena iniziato il lockdown, a marzo, decise di mettere fuori della saracinesca, attaccato a un gancio, un cesto con il pane rimasto a fine giornata a disposizione di chi, nel periodo di crisi, ne avesse un vero bisogno. Ha poi continuato con questa iniziativa sino a quando si è accorto che, di questa situazione, se ne approfittavano anche persone benestanti che non avevano una reale necessità. Con un video su Facebook, pochi giorni fa, Brondi ha spiegato che continuerà a donare il pane non venduto ma cambiando la modalità, ovvero, permettendo solo alle persone realmente bisognose di beneficiarne e per questo chiede che dalle 19 alle 19.30 (domenica esclusa) si presentino in negozio coloro che necessitano realmente di cibo.

"Non dovete aver vergogna, ci mancherebbe, vi capisco, - dichiara Brondi – è un momento difficile, un periodo di crisi: c'è chi ha perso il lavoro, chi è in cassa integrazione. Se volete venire e posso esservi d'aiuto, quello che avanza anche di cibi freschi e prodotti giornalieri, io ve lo dono volentieri".

I titolari del bar "Da Sara" hanno deciso invece di lasciare un sacchetto, alle 18, orario di chiusura dell'attività, contenente il rimanente della giornata e quindi pezzi dolci e salati. Si erano accorti che alcune persone frugavano nel cestino di rifiuti, alla ricerca di qualcosa che potesse sfamarli e hanno deciso quindi di donare quanto rimasto invenduto in un sacchetto attaccato alla maniglia della porta.

C'è stato però un episodio che li ha lasciati perplessi: una sera, mentre chiudevano l'attività, si sono accorti, che un signore, vestito bene, prendeva il sacchetto e se ne andava via in maniera veloce e quindi li è sorto il dubbio che ci sia chi approfitti di questa situazione.

Hanno però aggiunto:"Continueremo comunque a lasciare la merce invenduta fuori del negozio sperando che vada nelle mani di chi realmente ne ha bisogno".