Compie un anno il patto civico di cittadinanza "Scuolina Raggi di Sole"

sabato, 21 novembre 2020, 17:49

Il 22 novembre compie un anno il patto civico di cittadinanza "Scuolina Raggi di Sole" che opera nella struttura dell'ex scuola elementare di Maggiano. E' stato un anno ricco di sfide e di esperienze, perché ogni progetto ha subito una rimodulazione a causa della pandemia. Nonostante le difficoltà, le attività proposte hanno riscosso interesse e partecipazione da parte di cittadini, enti e famiglie.

L'idea che la Scuolina porta avanti da anni, ovvero quella di "...rendere bello... ciò che fa paura...", offrendo delle opportunità educative, formative, ricreative e di partecipazione attiva da parte di tutte le componenti sociali, si traduce con azioni di contrasto alla povertà culturale e di arricchimento delle proposte per le famiglie di diverse culture, che si trovano direttamente coinvolte in modo attivo nelle varie occasioni che la Scuolina organizza e progetta. Le relazioni che si instaurano sono di auto-aiuto e di gestione corresponsabile delle attività, questo favorisce un clima reciprocità dove tutti possono sentirsi utili gli uni per gli altri. In questo anno "particolare" i volontari e i cittadini che sostengono le attività della Scuolina hanno agito all'insegna della resilienza e anziché demordere, hanno tenuto fede all'idea di " ...rendere bello, o perlomeno accettabile, quello che fa paura..." per questo si sono svolte attività in presenza da novembre a marzo e poi fino a giugno sono proseguite on line, per riprendere in presenza, all'aperto, nei mesi estivi e fino a ottobre, invece ora stanno proseguendo on line.

Nel dettaglio ecco che cosa si è fatto alla Scuolina Raggi di Sole da novembre 2019 a novembre 2020.

22 novembre 2019 firma del patto di cittadinanza;

23 e 24 novembre mostra "Attimi di Bellezza" all'ospedale San Luca, nell'ambito della quale si è svolto l'evento "Messaggeri di Bellezza", pomeriggio di animazione nel reparto di Pediatria, grazie alla partecipazione di Giovanni Fedeli e Tiziana Rinaldi della Cattiva Compagnia Teatro e a Jack Fish di Fuori di Fitness e al giovanissimo animatore Samuele Lucchesi;

mese di dicembre collaborazione con la Caritas per la festa di Natale e partecipazione all'iniziativa "L'Ora di Teatro" presso il Teatro di Rassicurati di Montecarlo, con la messa in di Tosca di Giacomo Puccini, regia di Giovanni Fedeli, in collaborazione con I.C. Lucca 7 e La Cattiva Compagnia Teatro.

mese di dicembre e gennaio, manutenzione e imbiancatura della sede del neonato Patto da parte dei volontari e delle famiglie;

6 gennaio partecipazione delle famiglie alla Befana organizzata dall'Unicef Comitato provinciale di Lucca;

25 gennaio inaugurazione ufficiale del Patto alla presenza degli assessori Vietina e Bove e del Vescovo Monsignor Paolo Giulietti;

febbraio avvio del progetto "Attimi di Bellezza, generazioni e culture a confronto" afferente al progetto della Regione "Giovani animatori delle comunità locali, una co-progettazione con la FITA, con le iniziative "Un tè con té e del laboratorio teatrale;

A febbraio si è avviato il Pez 2020, co-progettazione con il Comune di Lucca per i progetti del Piano Educativo Zonale e anche quest'anno i percorsi presentati sono stati richiesti da molte scuole di Lucca, Capannori e Pescaglia per i ragazzi della scuola dell'infanzia delle primarie e delle secondarie di primo e secondo grado. Anche i progetti Pez sono stati in presenza fino a marzo e si stanno concludendo in questo periodo con modalità ridefinite in base alla nuova situazione e concordate con i dirigenti dei vari istituti scolastici;

A gennaio è partito anche il progetto di ex alternanza Scuola-Lavoro convenzione con il Liceo Artistico "Passaglia", in presenza fino a marzo e interrotto a causa del lockdown;

Ancora fino a marzo si sono svolte regolarmente le attività di routine:

lezioni di italiano L2;

corso di italiano L2 riservato alle donne;

aiuto nei compiti;

corso di alfabetizzazione informatica diretto da Antonino Carbone, considerando che da marzo è iniziata la Didattica a distanza, è stato provvidenziale.

Da marzo a giugno, a causa del lockdown, sono state utilizzate delle strategie di comunicazione a distanza, sia per quanto riguarda l'aiuto nello studio, sia per offrire supporto tecnico durante la DAD, ma anche con attività ludico-ricreative e sportello di ascolto.

Finalmente a luglio è ripresa l'attività in presenza con la scuola estiva all'aperto che ha coinvolto circa venti famiglie con bambini e ragazzi fra i 6 e i 14 anni. Sempre nel mese di luglio è stato riavviato il laboratorio teatrale, interrotto a marzo e afferente al progetto "Giovani animatori delle comunità locali". L'esperienza teatrale si è protratta fino al DPCM di ottobre. Nel mese di agosto è stata presentata pubblicamente, con una serata dedicata, la sfilata digitale "Riflesse" afferente al progetto Cesvot "E-state in Festa", ideata dal giovane stilista e volontario Manusha Perera, con l'aiuto e il supporto di altri giovani volontari.

Domenica 4 ottobre partecipazione alla Festa del Presente.

Anche se la situazione attuale non è delle migliori, i volontari della Scuolina stanno progettando uno spettacolo per Vivi-Lucca Natale 2020, una co-progettazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori.

Sono molte le iniziative da portare avanti e realizzare nel corso del 2021 e i volontari sono pronti per poter ripartire in presenza non appena sarà possibile. Ciò che è emerso nel corso di questo anno particolarmente difficile è che la Scuolina è percepita come una comunità attiva sul territorio che fa parte di una rete solidale e per questo costituisce un punto di riferimento per molte famiglie di diversa origine e provenienza.

La Scuolina coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative di questo anno strano e difficile:

