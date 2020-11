Coronavirus, 113 nuovi casi

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 20 novembre 2020, 20:35

Nuova 'condanna' per il direttore delle Gazzette. Il terzo collegio di disciplina dell'ordine professionale ha comminato il provvedimento per l'articolo Bono er gatto. Tra le contestazioni ricevute: "Perché ha scritto papa minuscolo?"

venerdì, 20 novembre 2020, 13:57

Computer portatili, dotati di webcam e microfono; pendrive; tastiere e tablet: queste sono le richieste arrivate dalle scuole superiori lucchesi che troveranno risposta nel finanziamento che arriva dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

venerdì, 20 novembre 2020, 13:05

La polizia ha arrestato un uomo, Lebbiati Lory, 48 anni, in esecuzione di un'ordine di custodia cautelare. Il soggetto, già in regime di arresti domiciliari a seguito di un furto in abitazione, è risultato assente presso la propria abitazione durante un normale controllo delle volanti

giovedì, 19 novembre 2020, 17:10

La scuola in giardino, grazie alla didattica all’aperto e ai nuovi allestimenti che stanno prendendo vita in diversi istituti del territorio comunale

giovedì, 19 novembre 2020, 17:10

604 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest. All’ospedale di Lucca 108 i ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva

mercoledì, 18 novembre 2020, 19:18

Questa notte alle 3.30, durante il servizio di controllo del territorio, una Volante ha notato un uomo passeggiare con un sacco in mano in una via del centro cittadino. Vista l’ora e le normative vigenti imposte dal recente D.P.C.M per le misure relative al contenimento del COVID-19, hanno deciso di...