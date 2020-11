Coronavirus, 160 nuovi casi tra Lucca e Piana

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 16 novembre 2020, 16:19

E’ entrato in servizio oggi il nuovo direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest Luca Lavazza, 56 anni, originario di Firenze e residente a Livorno, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Orsola di Bologna. Succede a Lorenzo Roti, che dal 19 ottobre ha assunto lo stesso incarico in altra Azienda

lunedì, 16 novembre 2020, 14:50

Il presidente della provincia, Luca Menesini, scrive al presidente della Regione, Eugenio Giani, per chiedere chiarimenti riguardo a uno dei temi più controversi del nuovo Dpcm, gli spostamenti in zona rossa

lunedì, 16 novembre 2020, 14:12

L'allarme suona, ma il tempo di arrivo della vigilanza è sufficiente ai ladri per concludere il reato. Tre sono le moto rubate dall'officina Ferrando Motors Ktm a Lucca, in via Sarzanese, ieri sera intorno alle 20

lunedì, 16 novembre 2020, 10:00

Il consiglio di disciplina dell'ordine dei giornalisti del Lazio ha deciso di comminare la sanzione dell'avvertimento* al direttore delle Gazzette per il suo articolo Silvia Romano? Regaliamole anche il biglietto di ritorno del 10 maggio 2020. Pubblichiamo anche la difesa integrale del giornalista

lunedì, 16 novembre 2020, 09:10

Dopo aver emesso un'ordinanza assurda di chiusura per 30 giorni del Caffè Tessieri, di fronte al clamore mediatico suscitato, il prefetto Francesco Esposito ha annunciato al titolare - e non solo - in via, si fa per dire, riservata la revoca del provvedimento

domenica, 15 novembre 2020, 16:08

Se il silenzio fa rumore, oggi primo giorno di zona rossa in Toscana, qui a Lucca, è quasi assordante. Poche le persone che si sono infatti riversate nelle vie del centro storico