Coronavirus, 59 nuovi casi tra Lucca e Piana

lunedì, 9 novembre 2020, 16:19

Il segretario generale Fp Cisl Toscana Nord, Massimo Petrucci, chiede maggiori tutele per la polizia locale in questa fase di controlli anti-Covid

lunedì, 9 novembre 2020, 14:40

Il Gruppo Micologico “Massimiliano Danesi” di Ponte a Moriano, A.P.S., aderente A.M.B., con sede in piazza della Stazione, dopo la riunione di consiglio avvenuta in videoconferenza e nonostante il continuo rincorrere la situazione sanitaria Covid-19 ed attualmente in negativa evoluzione, informa soci e simpatizzanti delle principali decisioni prese sulle attività...

lunedì, 9 novembre 2020, 14:36

Due giovani di Prato a passeggio per Forte dei Marmi, sul pontile per l'esattezza, si abbassano la mascherina per scambiarsi un gesto d'affetto ed essere fotografati dall'amico insieme a loro. Quattrocento sono gli euro costati per quello che fino all'anno scorso era un atto romantico. Video

lunedì, 9 novembre 2020, 14:27

Lucca maglia nera per gli incidenti stradali nel 2019. La provincia si piazza seconda in Toscana, subito dopo Firenze, con 1809 sinistri (4899 quelli registrati nel capoluogo di regione), 30 morti e 2370 feriti

lunedì, 9 novembre 2020, 13:27

Ieri sera la polizia ha arrestato un uomo, Fabiano Luigi, di 23 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è nato da un diverbio che lo stesso ha avuto con il titolare di un’officina di soccorso stradale

lunedì, 9 novembre 2020, 13:13

La didattica a distanza non crea problemi solo per quanto concerne l'apprendimento e l'insegnamento via web e per quanto concerne le infrastrutture telematiche. Si è fin da subito evidenziato anche un problema di dotazione dei mezzi – pc e tablet – per le famiglie in difficoltà