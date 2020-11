Coronavirus, 66 nuovi contagi e due uomini deceduti di 56 e 81 anni

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 19 novembre 2020, 17:10

La scuola in giardino, grazie alla didattica all’aperto e ai nuovi allestimenti che stanno prendendo vita in diversi istituti del territorio comunale

mercoledì, 18 novembre 2020, 19:18

Questa notte alle 3.30, durante il servizio di controllo del territorio, una Volante ha notato un uomo passeggiare con un sacco in mano in una via del centro cittadino. Vista l’ora e le normative vigenti imposte dal recente D.P.C.M per le misure relative al contenimento del COVID-19, hanno deciso di...

mercoledì, 18 novembre 2020, 16:38

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 novembre, sono 1.090. All’ospedale di Lucca 112 i ricoverati, di cui 16 in terapia intensiva

mercoledì, 18 novembre 2020, 08:31

Un motociclista di circa 40 anni che transitava in direzione Pisa, sulla via di Poggio a Nozzano, ieri sera, poco prima delle ore 20, è andato a sbattere contro un branco di cinghiali apparsi all'improvviso sulla carreggiata stradale

martedì, 17 novembre 2020, 23:09

Mohamed El Hawi detto Momi non molla, ma nemmeno la polizia municipale fiorentina che, implacabile, piomba ancora al ristorante di Novoli a Firenze e somministra la terza multa in dieci giorni per una pizza da asporto venduta dieci minuti dopo le 22

martedì, 17 novembre 2020, 19:16

Lo scrive il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, in una lettera al presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, invitandolo a farsi portavoce del modello-Lucca anche nei confronti del Governo