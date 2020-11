Coronavirus, 81 nuovi contagi e due decessi

Altri articoli in Cronaca

sabato, 21 novembre 2020, 19:22

Il 22 marzo 2021 l'ex campione del mondo di ciclismo su strada Mario Cipollini comparirà davanti al giudice per rispondere delle accuse mossegli dalla ex moglie. Intanto è stata ascoltata la figlia di Silvio Giusti, attuale compagno di Sabrina Cipollini

sabato, 21 novembre 2020, 18:34

Il messaggio è chiaro: compriamo nei negozi locali e aiutiamo i commercianti lucchesi. E' quanto emerso dalla protesta di questo pomeriggio in piazza Napoleone per dire "no agli acquisti online"

sabato, 21 novembre 2020, 17:49

E' stato un anno ricco di sfide e di esperienze, perché ogni progetto ha subito una rimodulazione a causa della pandemia. Nonostante le difficoltà, le attività proposte hanno riscosso interesse e partecipazione da parte di cittadini, enti e famiglie

sabato, 21 novembre 2020, 15:46

Sono state presentate le iniziative per la Campagna del Fiocco Bianco 2020 in occasione del 25 novembre, giornata mondiale per il contrasto alla violenza sulle donne

sabato, 21 novembre 2020, 15:33

No alle aspettative, no al possesso, no al giudizio. È su questa teoria che il centro Antiviolenza Luna di Lucca accoglie e offre risorse alle donne, senza imporre condizioni ma favorendo il passaggio dalla sudditanza all'autonomia

sabato, 21 novembre 2020, 13:13

Da zona gialla a zona rossa o blu: occhio al calendario. Dal 30 novembre, infatti, entrano in vigore alcuni cambiamenti per quanto riguarda i calendari porta a porta della periferia di Lucca. Alcune vie dei quartieri Arancio e San Filippo passano da ecocalendario giallo a ecocalendario rosso o blu