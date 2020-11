Coronavirus, 82 nuovi casi tra Lucca e Piana: nessun decesso

Altri articoli in Cronaca

domenica, 22 novembre 2020, 10:56

"Una commedia degna di copione", è cosi che il comitato per San Concordio definisce le modifiche avvenute in questi mesi in piazza Aldo Moro a Lucca

sabato, 21 novembre 2020, 19:22

Il 22 marzo 2021 l'ex campione del mondo di ciclismo su strada Mario Cipollini comparirà davanti al giudice per rispondere delle accuse mossegli dalla ex moglie. Intanto è stata ascoltata la figlia di Silvio Giusti, attuale compagno di Sabrina Cipollini

sabato, 21 novembre 2020, 18:34

Il messaggio è chiaro: compriamo nei negozi locali e aiutiamo i commercianti lucchesi. E' quanto emerso dalla protesta di questo pomeriggio in piazza Napoleone per dire "no agli acquisti online"

sabato, 21 novembre 2020, 17:56

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 novembre, sono 649. All’ospedale di Lucca 108 i ricoverati, di cui 17 in terapia intensiva

sabato, 21 novembre 2020, 17:49

E' stato un anno ricco di sfide e di esperienze, perché ogni progetto ha subito una rimodulazione a causa della pandemia. Nonostante le difficoltà, le attività proposte hanno riscosso interesse e partecipazione da parte di cittadini, enti e famiglie

sabato, 21 novembre 2020, 15:46

Sono state presentate le iniziative per la Campagna del Fiocco Bianco 2020 in occasione del 25 novembre, giornata mondiale per il contrasto alla violenza sulle donne