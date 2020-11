Coronavirus, calano i contagi e nessun decesso

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 12 novembre 2020, 13:37

Sono quattro i ragazzi arrestati dalla Squadra Mobile di Lucca con l’accusa di rapina aggravata ai danni di due minorenni di quindici anni, consumata in centro storico, a ridosso delle mura urbane

giovedì, 12 novembre 2020, 13:18

Così come a marzo, comincia il nostro tour in tempi di lockdown attraverso le città delle province limitrofe per vedere e scoprire come la gente affronta questa nuova ondata

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:25

Tra Lucca e Piana oggi si registrano in tutto 116 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Altopascio 9, Capannori 36, Lucca 63, Montecarlo 4, Porcari 4

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:40

Da Firenze Mohamed El Hawi non ci sta: ha pagato la multa, ma a stare chiuso non ci pensa proprio. Un video straordinario e la scelta di restare aperto perché i suoi dipendenti devono lavorare per vivere. Domani sera diretta a Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:12

Tamponi molecolari per Covid–19 al Centro di Sanità Solidale di Lucca, grazie all'associazione "Amici del Cuore" che ha messo a disposizione il cardio-camper per effettuare tamponi molecolari ogni martedì e giovedì mattina dalle 7 alle 9,30 nel parcheggio della sede, in via Pubblici Macelli 101 a Lucca (zona Pulia)

mercoledì, 11 novembre 2020, 14:09

Il fatto è avvenuto ieri mattina in Piazza Santa Maria, quando un noto rivenditore di biciclette ha notato un uomo allontanarsi con una delle biciclette esposte all’esterno del locale