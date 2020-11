Covid-19: a pieno ritmo il servizio di Anpana, Lav e Animalisti Italiani

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 9 novembre 2020, 13:27

Ieri sera la polizia ha arrestato un uomo, Fabiano Luigi, di 23 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è nato da un diverbio che lo stesso ha avuto con il titolare di un’officina di soccorso stradale

lunedì, 9 novembre 2020, 13:13

La didattica a distanza non crea problemi solo per quanto concerne l'apprendimento e l'insegnamento via web e per quanto concerne le infrastrutture telematiche. Si è fin da subito evidenziato anche un problema di dotazione dei mezzi – pc e tablet – per le famiglie in difficoltà

lunedì, 9 novembre 2020, 08:34

Grandi mucchi di terra, misti a macerie e pezzi di asfalto che non dovrebbero essere usati come materiale di riempimento in una area verde, sono apparsi nei giorni scorsi in via Savonarola, sul prato tra l'Esselunga e il laghetto dei Chiariti. A denunciarlo il Comitato Per S.Concordio

domenica, 8 novembre 2020, 22:24

"Famiglia arcobaleno ne facciamo anche a meno!": è uno degli slogan che, oggi pomeriggio, venivano gridati e mostrati durante la manifestazione contro il ddl Zan. Assente, chissà poi perché?, l'arcivescovo Giulietti che avrebbe dovuto essere, secondo noi, in prima linea

domenica, 8 novembre 2020, 18:47

"Non si deve certo vergognare chi realmente ha necessità ad avvalersi di queste iniziative ma lo deve fare chi approfitta di queste occasioni senza averne realmente bisogno"

domenica, 8 novembre 2020, 18:43

Un'altra vittima 'illustre' del bracconaggio segnalata dal WWF: questa volta si tratta di un esemplare di Gheppio, un piccolo falco colpito e ucciso pochi giorni fa da pallini da caccia e ritrovato nei pressi del padule di Bientina