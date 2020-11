Cronaca



Covid-19 in piazza Napoleone: la rabbia degli esclusi, la promessa che non finisce qui

sabato, 7 novembre 2020, 22:57

di chiara grassini

Gli italiani sono stanchi di sentire le solite chiacchiere e promesse: vogliono risposte concrete da parte del mondo della politica. In un momento così delicato, complicato e privo di certezze i cittadini sono arrabbiati perché non sanno come andare avanti. Manca il lavoro, mancano i soldi e la disoccupazione aumenta. Viviamo in un clima di incertezze e il popolo ha esaurito la pazienza. Proprio per questo motivo si mobilita, scende in piazza e Nord a Sud chiedono all'unisono il diritto al lavoro. E ora con la crisi economica è ancora peggio. Il malcontento attraversa l'intera penisola e nel tardo pomeriggio di oggi ha fatto tappa in piazza Napoleone dove alle 18 si sono date appuntamento le varie attività commerciali maggiormente colpite.

"Ci tengono divisi e impauriti ribelliamoci e lottiamo!", "Aprire tutto boicotta il Dpcm" sono stati gli slogan scritti su uno striscione per mostrare amarezza e rabbia nei confronti delle scelte del governo. E ancora: "Non moriremo un Dpcm alla volta" si leggeva a pochi metri di distanza per rivendicare il diritto al lavoro.

Sull'altro lato della piazza prendeva la parola Daniele Boschi, uno dei primi a intervenire e che ha ripercorso brevemente ciò che è stato fatto e non dal governo giallo-fucsia oltre a evidenziare le difficoltà economiche dei commercianti.

Tra un discorso e un altro i partecipanti presenti applaudivano tutto ciò che veniva detto in segno di approvazione e sventolavano le bandiere tricolore. Con un tono particolarmente acceso è stato il momento in cui il direttore di Puccini e la sua Lucca Festival Andrea Colombini ha iniziato a esprimere la sua opinione: "Noi siamo qui per la tutela della classe media del commercio, del terziario, della cultura e dei servizi del terziario che sono la base della nostra città. Non possiamo consentire che un governo ci chiuda senza garantire a tutte le nostre strutture, a tutti i nostri lavoratori e a tutte le attività il decreto ristori. Noi confidiamo nel governo. L'11 novembre ci aspettiamo il ristori a fondo perduto e se i soldi non arriveranno faremo casino."

"Grande!" è stato il commento della piazza seguito da una serie di applausi. Colombini ha proseguito: "Abbiamo tutti i diritti perché dobbiamo tutelare il lavoro e le partite Iva che sono quelle che tengono insieme il sistema sanitario nazionale e tutte le spese del governo. Noi siamo quelli che tengono in piedi questo Paese e non ci possono né uccidere né penalizzare".

Nonostante la manifestazione sia stata tranquilla si è percepito un clima di disperazione e di forte preoccupazione, di scoraggiamento e di arrabbiatura. Un'indignazione che è emersa dalle parole di chi ha raccontato la propria storia come nel caso della giovane ventitreenne Marika Iavarone conosciuta per le sue visite turistiche in carrozza e trainata dal suo inseparabile cavallo Luigi. Anche il mondo delle palestre si è mobilitato e rappresentato rispettivamente da Cristiano Lenzi della Pro Fight 1 Lucca e da Floriano Peptanariu, atleta 1% Lottatori Lucca BJJ Grappling MatSide. Tra gli intervenuti in piazza Napoleone anche Lorenzo Lucatelli, titolare dell' azienda Lady Chimica Italia.

Che dire? Non resta altro che aspettare le prossime settimane per capire esattamente quando arriveranno i soldi promessi dal Governo a fondo perduto. Se così non fosse, il 12 novembre sarà organizzata una nuova protesta e i cittadini scenderanno ancora una volta in piazza. Oggi c'erano circa 200 persone, forse qualcuno dovrebbe trovare il coraggio di scendere in strada.

Foto Ciprian Gheorghita