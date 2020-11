Cronaca



Denunciati tre giovani per ricettazione e furto aggravato

mercoledì, 18 novembre 2020, 19:18

Questa notte alle 3.30, durante il servizio di controllo del territorio, una Volante ha notato un uomo passeggiare con un sacco in mano in una via del centro cittadino. Vista l’ora e le normative vigenti imposte dal recente D.P.C.M per le misure relative al contenimento del COVID-19, hanno deciso di controllarlo.

Il giovane, C.S. di 21 anni, di nazionalità moldava, al momento del controllo aveva nel sacco del pane, una confezione di affettati e delle bottiglie d’acqua e ha detto di averli acquistati regolarmente in un vicino forno aperto. Gli operatori hanno chiesto uno scontrino fiscale della merce che ne comprovasse l’acquisto, cosa che, ovviamente, il ragazzo non possedeva.

Vedendosi ormai scoperto, ha confessato di averli rubati in un forno vicino. In più non ha saputo dare spiegazioni del perché si trovasse in quella strada.

Ad aspettarlo, poco distante, due amici, identificati per D.A.I. ventenne rumeno e E.V. 21enne cittadino russo.

I giovani erano giunti in zona in sella ad altrettante biciclette risultate poi rubate a Lido di Camaiore.

Dall’immediata perquisizione personale a cui i tre soggetti sono stati sottoposti, è emerso che C.S. aveva un coltello di genere proibito, un cacciavite e un grammo di sostanza stupefacente (hashish).

I tre giovani, residenti nella provincia di Firenze, dopo essere stati accompagnati in commissariato, sono stati rilasciati e deferiti all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e furto aggravato in concorso ed inoltre per C.S. porto abusivo d’arma ed oggetti atti ad offendere e detenzione di stupefacenti.

Il questore ha emesso a carico dei tre un'ordinanza di rimpatrio con F.V.O. dal comune di Forte dei Marmi nel quale non potranno più fare ritorno per anni tre senza la prevista autorizzazione.