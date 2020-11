E la città si illumina di Natale...

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 26 novembre 2020, 21:04

"Questo non è amore" è una campagna della polizia nata circa due anni fa su imput del capo Franco Gabrielli per cercare di prevenire e combattere la violenza di genere

giovedì, 26 novembre 2020, 17:24

Non si ferma l'attività di cura del territorio: decine gli interventi effettuati dalle squadre del Ventaglio dal mese di maggio scorso a oggi. Dalle scuole alle piazze, dalle strade collinari alle mura urbane, dal Piano freddo al Campo di via delle Tagliate

giovedì, 26 novembre 2020, 15:38

Tra Lucca e Piana si registrano oggi 60 nuovi contagi. Nel dettaglio: Altopascio 8, Capannori 14, Lucca 30, Porcari 6, Villa Basilica 2

giovedì, 26 novembre 2020, 11:31

Per dire no alla violenza contro le donne, il Soroptimist International d’Italia club di Lucca, con la sua presidente Francesca Molteni, sostiene la campagna internazionale Orange the World

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:37

L’ISI Machiavelli in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne ha commemorato tale giornata con varie iniziative, intitolate #DAMORENONSIMUORE

mercoledì, 25 novembre 2020, 16:18

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 novembre, sono 328. All’ospedale di Lucca 90 i ricoverati, di cui 17 in terapia intensiva