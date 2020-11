Cronaca



Evade dai domiciliari, finisce in carcere

venerdì, 20 novembre 2020, 13:05

La polizia ha arrestato un uomo, Lebbiati Lory, 48 anni, in esecuzione di un'ordine di custodia cautelare. Il soggetto, già in regime di arresti domiciliari a seguito di un furto in abitazione, è risultato assente presso la propria abitazione durante un normale controllo delle volanti, che pertanto hanno proceduto a denunciarlo per evasione.



Il GIP Nerucci, considerando inefficace la misura degli arresti domiciliari, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita in mattinata dagli operatori delle volanti.