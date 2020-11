Cronaca



Forte dei Marmi, si baciano sul pontile senza mascherina: 400 euro di multa

lunedì, 9 novembre 2020, 14:36

di chiara bernardini

Galeotto fu il bacio rubato. Due giovani di Prato a passeggio per Forte dei Marmi, sul pontile per l'esattezza, si abbassano la mascherina per scambiarsi un gesto d'affetto ed essere fotografati dall'amico insieme a loro. Quattrocento sono gli euro costati per quello che fino all'anno scorso era un atto romantico.

Gli agenti di polizia si avvicinano ai ragazzi in quanto sprovvisti di protezioni e da lì a poco la situazione degenera tanto da prendere l'attenzione delle telecamere di Italia 7, proprio in quel momento sul pontile per una serie di collegamenti con la redazione di "Una Domenica Bestiale". Erano circa 10 le persone all'interno del gruppo dei ragazzi che a seguito della sanzione hanno cominciato a contestare in maniera agitata il fatto che non stessero facendo niente di male, a loro poi si aggiungono i passanti. Gli agenti si difendono e a prendere le parti delle forze dell'ordine si unisce il sindaco Bruno Murzi che ribadisce come "I giovani in questione hanno avuto un atteggiamento arrogante e irrispettoso, erano sprovvisti di mascherina e chiunque non la porti deve essere puntino. I vigili hanno soltanto svolto il loro lavoro - spiega - Siamo una squadra e lavoriamo insieme nella stessa direzione, saremo inflessibili sotto tutti questi aspetti".

Non è vietato baciarsi, chiaramente. È però scorretto passeggiare senza protezioni in un gruppo numeroso di persone con a fianco altri passanti. Ieri il sole splendeva sulla città di Forte dei Marmi e alla vigilia di quella che potrebbe essere l'entrata nella cosiddetta zona arancione c'è chi forse, complice la confusione e l'assurdità che stanno dilagando in maniera impressionate tra le persone, ha abbassato un po' troppo la guardia.

