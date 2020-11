Cronaca



Frontale tra due auto all’ingresso del foro di San Giuliano

martedì, 10 novembre 2020, 21:46

di gabriele muratori

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi intorno alle 16.45 sulla via Nuova per Pisa, a Santa Maria del Giudice, poco prima dell'ingresso della galleria del foro di San Giuliano.

Un violento impatto avvenuto tra una Smart ed un furgone Peugeot che si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio, il conducente della Smart, un ragazzo di circa 30anni, residente nella provincia di Pisa, che ha riportato vari traumi in varie parti del corpo ed un brutto trauma cranico.

Intervenuti sul posto sia l'automedica dall'ospedale Campo di Marte, che un'ambulanza della Croce Verde di Lucca. Subito apparso grave, il giovane stato direttamente trasportato all'ospedale di Cisanello, dove tutt'ora è sotto osservazione al reparto politraumi.

Intervenute sul posto anche due pattuglie della polizia municipale di Lucca per ricostruire le dinamiche dell'incidente e per snellire il traffico, resosi subito caotico con code chilometriche che si sono create in ambedue le direzioni.