Cronaca



Furto alla Ferrando Motors Ktm sulla via Sarzanese

lunedì, 16 novembre 2020, 14:12

di chiara bernardini

L'allarme suona, ma il tempo di arrivo della vigilanza è sufficiente ai ladri per concludere il reato. Tre sono le moto rubate dall'officina Ferrando Motors Ktm a Lucca, in via Sarzanese, ieri sera intorno alle 20. I carabinieri da questa mattina stanno svolgendo le indagini per capire chi possa essere stato, ma ancora non si hanno novità. La recinzione è stata in parte distrutta, la porta sfondata e i danni sono parecchi. All'aspetto economico si aggiunge lo sconforto e lo choc dei proprietari, i quali quotidianamente svolgono il mestiere di vendita e assistenza con passione.