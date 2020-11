Cronaca



Giambastiani del Caffè Tessieri: "Io sono ancora chiuso", ma il prefetto ha già fatto marcia indietro

lunedì, 16 novembre 2020, 09:10

di aldo grandi

Una bufala? Almeno allo stato attuale delle cose, ossia alle 10.16 di lunedì 16 novembre sì, assolutamente. Lo afferma Filippo Giambastiani, proprietario del Caffè Tessieri di via S. Croce chiuso sabato mattina con una ordinanza prefettizia per 30 giorni a causa di un caffè servito a marzo in tempi di lockdown e per il quale aveva già scontato una pena di 200 euro e 15 giorni di 'clausura'.

"Ho letto su un giornale che il mio bar sarebbe già riaperto e che io avrei ricevuto un via libera e l'annullamento dell'ordinanza - spiega Filippo Giambastiani - ma al momento non è vero. Hanno anche scritto che avrei parlato col prefetto. Ho già scritto alla prefettura smentendo quello che ho letto perché io non ho parlato con nessun giornalista. Io sono dentro il negozio, regolarmente chiuso, a fare le pulizie. Non so niente di revoche o di annullamenti".

Che il prefetto Francesco Esposito si sia improvvisamente rinsavito e rinvenuto ce lo auguriamo tutti, del resto errare è umano, perseverare, come sostiene il proverbio, assolutamente no. Soprattutto in tempi di Covid-19 e di 'omicidio economico' a cui le attività produttive del Paese sono costrette da questo Governo giallo-fucsia.

Commento di Aldo Grandi: la notizia della marcia indietro della prefettura è apparsa sui quotidiani La Nazione e Il Tirreno. Non possiamo dubitare della professionalità dei colleghi per cui ci auguriamo che, da un momento all'altro, venga notificata a Filippo Giambastiani la ufficiale riapertura del locale. Almeno in questo caso, è andato, si fa per dire, tutto bene.