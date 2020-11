Cronaca



Giovanni Martini non ce la fa più: "Mi sento perseguitato, così non posso andare avanti"

sabato, 7 novembre 2020, 18:53

di aldo grandi

Giovanni Martini è, in genere, una roccia, uno che non molla mai, che ribatte colpo su colpo ad ogni avversità. Ha digerito, male, ma lo ha fatto in silenzio, il sequestro ingiusto che lo stesso tribunale ha clamorosamente bocciato e ha ripreso a lavorare. Nemmeno il tempo di riaprire i battenti e gli 'assassini' di Palazzo Chigi lo hanno nuovamente messo in ginocchio, lui come tutta la sua categoria e quella dei ristoratori: chiusi alle 18, della serie 'dovete morire', un po' quello, paradossalmente, che dissero i nazisti agli italiani l'8 settembre 1943 alla divisione Acqui a Cefalonia solo che qui, almeno, si usa il guanto di velluto. La sostanza però non cambia e la gente che ha una attività è costretta a subire in nome di una emergenza sulla quale ci sarebbe molto da dire e altrettanto da fare.

"Sono stato zitto e ho accettato tutto - esordisce Giovanni Martini - ma adesso sono stanco, non ce la faccio più. Mi sento perseguitato dalla polizia municipale e non capisco perché. Sono arrivati in tre alle 17.30, poi ne sono arrivati altri. Hanno cominciato a girare per i tavolini dicendo alle persone di spostarsi e di distanziarsi. Poi hanno preso a chiedere i documenti di identità per fare le contravvenzioni. Solo che i clienti, alla fine, si sono rivoltati e hanno preso a protestare. Sono dovuto uscire per vedere cosa fare per calmare gli animi e alla fine ho chiamato io la polizia affinché venisse a riportare un po' di lucidità. E infatti la polizia è venuta e ha fatto quello che andava fatto. I vigili urbani hanno scatenato una protesta per nulla visto che erano le 17.30 e nessuno stava violando alcuna normativa. Sono molto preoccupato lo confesso, mi sento davvero perseguitato e non capisco che cosa vogliono da me dopo quello che già mi è successo e che è stato bocciato dal tribunale".

Foto di Ciprian Gheorghita