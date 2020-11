Cronaca



Giovanni Martini, un imprenditore che dà fastidio? In due anni cinque multe da mille euro annullate dal giudice di pace

martedì, 10 novembre 2020, 20:30

di aldo grandi

Prima il sequestro del locale con relativa chiusura, poi, regolarmente bocciato dal tribunale del riesame che ha ordinato la riapertura con conseguente figura barbina dei vigili urbani che, dopo aver apposto i sigilli, li hanno dovuti rimuovere. Ora, addirittura, l'accusa di aver fomentato i 'disordini' davanti al suo locale alcune sere fa dove, secondo alcuni commentatori istituzionalizzati e istituzionali, sarebbe avvenuta una vera e propria aggressione 'verbale e fisica' ai danni delle vigilesse intervenute per far osservare ai clienti le misure anti-Covid19. Non soltanto. Un comunicato stampa diffuso dall'ufficio di palazzo dei Bradipi che assomiglia più ad un articolo 'di parte' che non a una nota ufficiale emessa da un pubblico ufficio regolarmente pagato con soldi pubblici di tutta la cittadinanza e con un linguaggio decisamente ricco di espressioni colorite. Altro che aplomb...

Tutto questo e anche di più - anzi, adesso anche il Tavolo delle politiche di genere, definizione che, siamo sicuri, non tutti riescono a comprendere nel suo significato letterale - e i più allucinanti commenti espressi da gente che, a differenza dei soli due giornali presenti, ossia le due testate on line La Gazzetta di Lucca e Luccaindiretta, non era presente all'episodio. Ma tant'è. L'amministrazione comunale di Lucca, evidentemente, ha avvertito il bisogno di diffondere urbi et orbis una versione a senso unico senza minimamente ascoltare anche gli altri protagonisti di questa incredibile vicenda sul ruolo che avrebbe svolto... l'agitatore Giò. E guardate quello che è accaduto a Forte dei Marmi per un bacio senza mascherina... E sempre in prima fila le ossequiose e ligie al dovere giacche blu.

E' colpa, scrivono i magnifici quattro amanuensi di palazzo Orsetti, del comportamento del titolare del Bar Monica, (il quale ndr) invece di invitare gli avventori a smorzare i toni e ad adeguarsi alle richieste, ha aggravato e reso notevolmente tesa la situazione. Giovanni Martini, dunque, sul banco degli imputati, per di più lasciato solo, in questa sorta di massacro mediatico, dalla stessa associazione di categoria, Confcommercio, alla quale appartiene e che, questa volta, non ha ancora scritto una riga di solidarietà al suo dirigente.

La solidarietà, al proprietario dello storico bar Giò di Corso Garibaldi, massacrato sistematicamente dal comitato sopravvivere al centro storico e da coloro i quali vorrebbero vedere la città trasformata in una specie di concentration camp con tanto di lockdown permanente, è arrivata dai ragazzi che quotidianamente frequentano il Caffè Monica, dalla Gazzetta di Lucca e dal suo direttore (ir)responsabile nonché da migliaia di lucchesi i quali ritengono sia giusto cominciare a ragionare con la propria testa anche in materia di Covid-19.

Ma perché Giovanni Martini è finito nel mirino? Ci prova a spiegarlo uno dei suoi avvocati, Federico Corti, che lo conosce e lo assiste, insieme al collega Marco Treggi, da tempo. Si viene, così, a sapere, che - udite udite - nell'estate del 2018 e nell'estate del 2019, la polizia municipale ha elevato cinque contravvenzioni per altrettante presunte violazioni delle norme sull'inquinamento acustico del valore di mille euro ciascuna. Totale, 5 mila euro di multe.

La prefettura, su sollecitazione del comune di Lucca, emette cinque ordinanze alle quali l'avvocato Corti fa opposizione davanti al giudice di pace e quest'ultimo, puntuale e inesorabile, le annulla tutte, addirittura, condannando la prefettura a pagare le spese legali allo stesso difensore di Giovanni Martini il quale, almeno fino ad oggi, se ne è viste pagare solo tre, ma è normale con i tempi della pubblica amministrazione.

Ciò vuol dire che il giudice di pace civile ha ritenuto ingiuste e illegittime le sanzioni somministrate dai vigili urbani al locale di Corso Garibaldi. Così come gli stessi giudici di via Galli Tassi hanno annullato il provvedimento di sequestro disposto dalla procura della Repubblica.