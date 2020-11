Cronaca



I lucchesi con le palle in piazza contro il lockdown: gli altri tutti eunuchi?

sabato, 14 novembre 2020, 20:06

di chiara grassini

Italiani messi in ginocchio dai Dpcm, soldi che non si sa se arrivano, proteste di piazza e sbarchi fuori controllo. Triste realtà di un Paese sempre più in difficoltà. Il popolo non ci sta e scende in piazza per contestare le scelte del Governo e soprattutto per chiedere il diritto al lavoro che in questo momento manca.

Diritto che hanno chiesto i commercianti, i ristoratori e le partite Iva oggi pomeriggio in piazza Napoleone dove si è svolta la manifestazione "Uniti per il lavoro".

Appena arrivati sul posto abbiamo iniziato a chiedere pareri a diverse persone che attendevano le 16.30, l'ora in cui tutto è cominciato. La signora Elena, originaria di Sarzana, ma residente in via Fillungo ha espresso forte preoccupazione perché attraversiamo un periodo in cui non si sa quando ne usciremo. "Bar chiusi? Situazione che non mi piace" ha commentato.

"Cerchiamo di mandare a casa in maniera unita e democratica questo Governo" ha sottolineato Luigi Mansi usando toni pacati mentre prendeva la parola al microfono per far sentire meglio la sua voce rivolta a tutta la piazza. Attualmente è cassa integrato con un'esperienza alle spalle come house manager in campo turistico a Firenze, ricopre anche il ruolo di presidente del circolo Lucca di Vox Italiae.

"Dovremmo stampare moneta sovrana e uscire dall'euro" ha aggiunto.

Mentre ascoltavamo le parole di Luigi giungeva Andrea Colombini che è intervenuto durante la protesta.

Varie sono state le testimonianze e ognuno ha raccontato la propria storia come quella di Riccardo Bergamini che scende in piazza da marzo da quando è scoppiata la pandemia.

"Ci vuole unità, solidarietà e aiuto reciproco - ha ribadito - Il futuro dell' Italia non si tocca".

Filippo Gianbastiani ha ricordato pubblicamente di fare acquisti nei negozi e nelle botteghe cittadine per aiutare il commercio locale: "Ritrovare una fratellanza per andare avanti", "Tutti uniti come i nostri nonni nel dopoguerra" sono state le parole con cui si è rivolto ai partecipanti per dire che questa è una manifestazione del popolo.

Più riflessivo è stato l'avvocato e scrittore Emanuele Bosi che ha concentrato il suo discorso su aspetti di politica internazionale con particolare attenzione a quella americana e francese con brevi nozioni di geopolitica e un occhio di riguardo al Great Reset.

"Non è cambiato nulla dalla prima ondata ad oggi. Ci suddividono in zone gialle, arancioni e rosse per tornare al lockdown - ha evidenziato Samuele Corona, un giovane che ha sintetizzato la situazione socio-economica e politica in breve tempo - Ribellatevi, bisogna tornare a vivere".

L'intervento della dottoressa Laura Maria Chiara Giorgi è stato seguito con particolare attenzione perché oltre ad essere concreto, chiaro e di un certo spessore, ha suscitato interesse. Tra un discorso e un altro si sono sentiti tirare sospiri di sollievo e infine applausi per mostrare accordo con quanto veniva detto dalla dottoressa.

Con toni più accesi e arrabbiati e con qualche espressione colorita, ha parlato Marika Iavarone che ha portato in piazza Napoleone Luigi il suo cavallo con cui porta in giro i turisti seduti su una carrozza. "Ogni volta che partecipo alla manifestazione mi sento demoralizzata" ha fatto sapere la giovane mentre teneva per le briglie il puledro.

Quasi tutti coloro che hanno espresso la loro opinione si sono posti la stessa domanda che è la seguente: cosa ha fatto il Governo in questi mesi sapendo che si sarebbe prevista una seconda ondata Covid-19?

"Se volete fare i regali di Natale comprate nelle botteghe locali, non su Amazon" ha esordito Andrea Colombini il direttore di Puccini e la sua Lucca in piazza per rappresentare il mondo della cultura.

"Dobbiamo dire già da oggi che ci ritroveremo qui anche la prossima settimana alle ore 16.30" ha comunicato il commissario toscano di Vox Italiae mentre qualcuno gridava che domani invece di rimanere in casa bisogna uscire.

"La manifestazione più bella e pacifica è quella di uscire di casa e trovarsi tutti insieme. Sapete cosa vi dico? Sabato pomeriggio alle 16.30 troviamoci qui."

A fine manifestazione sono intervenuti i consiglieri comunali Fabio Barsanti e Massimiliano Bindocci e poco dopo i partecipanti hanno cantato l'inno di Mameli e urlato a gran voce e in coro: "Libertà! Libertà! Libertà!" e per finire "Conte, Speranza l'Italia ne ha abbastanza!".





Foto Ciprian Gheorghita