Cronaca



I tassisti lucchesi ai tempi del lockdown: "Calo vertiginoso"

martedì, 17 novembre 2020, 08:56

di chiara grassini

"Da quando è iniziata la seconda ondata di Coronavirus le corse sono calate in maniera vertiginosa - ha affermato Luca Valenti Radici, vicepresidente del consorzio tassisti lucchesi, questo pomeriggio di metà novembre. La Gazzetta lo ha incontrato in piazzale Ricasoli, davanti alla stazione ferroviaria di Lucca, per capire come vive questa situazione la categoria dei taxi e chi tra i presenti ha ricevuto i soldi come previsto dal decreto Ristori.

"La media delle chiamate prima del lockdown erano intorno alle 200 in alta stagione, circa 200 in bassa e ora 25 giornaliere" ha detto il vicepresidente che ha parlato a nome di tutti. "L'annullamento del Summer Festival e del Lucca Comics & Games, che si è svolto online, ha penalizzato molto il settore. Per non parlare delle discoteche che permettono ai tassisti di lavorare anche nelle ore notturne, ma anche esempi e casi di aziende che chiedono di condurre i tecnici in aereoporto".



Stando sempre alle parole di Luca Valenti, ci sarebbe stata una piccola ripresa, ma ora, con l'arrivo dell'autunno e della seconda ondata, è quasi tutto fermo e il lavoro è davvero poco. "Dalle 14:30 alle 16:30 sono saliti sul taxi solo due persone - ha ribadito ancora una volta il vicepresidente".



Chi ha percepito i soldi stanziati dal Governo e a quanti sono arrivati? "Non a tutti, a qualcuno sì" la risposta di Valenti Radici.

In piazza Santa Maria, dove la situazione non cambia di molto. In una Lucca semi-deserta e con pochissime persone in giro, il signor Spezzaferro, di professione tassista, di pochissime parole, serio e sicuramente preoccupato, è sceso dalla propria vettura una volta interpellato dal giornale. La conversazione è durata qualche minuto, ma è stata più che sufficiente per ricevere informazioni necessarie. "C'è un calo dell'80% - ha detto in estrema sintesi -. Solo due persone del posto sono salite all'interno dell'auto quando mediamente si parla di cinque o sei corse giornaliere".



Salutato il signor Spezzaferro, non resta che inoltrarsi nel buio della sera, un buio che sembra non avere vie di uscita, ma solo incertezze proprio come il momento difficile attuale.