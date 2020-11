Cronaca



Il mondo della danza si mobilita: "Siamo stanchi di non essere riconosciuti"

lunedì, 2 novembre 2020, 13:18

di chiara grassini

E' stata una manifestazione elegante, sobria, fatta con classe e stile e soprattutto composta come una ballerina che danza sul palcoscenico di un teatro. Queste sono le modalità con cui si è svolta la protesta pacifica in piazza San Michele dove nove scuole di danza si sono date appuntamento per essere ascoltate dal Governo in seguito ale restrizioni del Dpcm e alla chiusura dei teatri.

Hanno aderito all' iniziativa Arte danza Arabesque, Soul dance, New Studio Accademico, Smash Point, Scuola danza Torrini, Moving Art, Armonia, Emozione Danza, Studio Danza Annalisa Ciuti e due negozi di abbigliamento, ossia Passi di Danza e Officina del Ballo. Poco prima dell' inizio del sit-in abbiamo parlato con Susanna Pieri, una delle organizzatrici locali unita con le scuole di danza e realtà culturali della Provincia di Lucca.

"Il sit-in è pacifico, apolitico e statico - ha affermato - La manifestazione di oggi è per il nostro diritto al lavoro per quanto riguarda la categoria dei collaboratori nel mondo della danza e dell' arte. Noi ci battiamo per il diritto di fruire al movimento, di apprendere di arte e di raggiungere obiettivi in tale disciplina ma anche in campo sportivo. Sicuramente il nuovo Dpcm ci ha toccato molto poiché ci siamo sentiti non essenziali quando invece a livello nazionale ci sono tantissimi ragazzi che aspirano o vogliono lavorare nel mondo della danza."

Poco dopo il nostro colloquio è partita una musica di sottofondo mentre i manifestanti si disponevano nella piazza con i dovuti distanziamenti. Nove persone tenevano tra le mani un cartello con scritto quattro slogan che qui riportiamo: #iovivodidanza,#iovivodicultura, #iovivoditeatro e #iovivodiarte.Una ragazza invece aveva appeso al collo le scarpette a punta, simbolo della danza classica. Non molto distanze da lei una giovane ballerina portava con sé un foglio con il seguente messaggio: "Il mio lavoro non è essenziale; #iovestoladanza e #iovivodidanza".

La manifestazione di stamani è la stessa che si è svolta due giorni fa in altre città italiane e cioè a Pisa e a Milano. Nel primo caso in piazza Vittorio Emanuele e nel secondo in piazza Castello davanti al castello Sforzesco. Nella giornata di oggi si sono mobilitate anche Pistoia, Prato e Firenze sempre accomunate dallo stesso motivo.Durante la mattinata si è percepito un clima basato principalmente sull'emozione dovuta alla passione che ciascun operatore culturale ci mette nel proprio mestiere. La titolare del negozio Passi di Danza, nonchè la signora Irene, si è particolarmente commossa mentre leggeva e riportava pubblicamente il suo pensiero.

La voce infranta e dispiaciuta dovuta a questa situazione, rallentava la lettura. Ma nonostante ciò ha avuto il sostegno e l' appoggio delle persone presenti in piazza perché l' applauso finale è stato molto sentito quasi come volesse dimostrare vicinanza a quello che Irene ha detto.

Poi è stato il turno di Letizia, una giovane che ha voluto leggere una lettera scritta da una bambina in cui ha espresso chiaramente la mancanza momentanea di tale disciplina. Anche Roberto si è fatto sentire.

"Basta, io sono stanco: io sono un maestro di musical, non un collaboratore sportivo - ha dichiarato - Noi non siamo sport, siamo arte, la medicina dell'anima, siamo i dottori che facciamo stare bene gli altri grazie all'eleganza".

"Non dimentichiamoci che esiste anche la musica" sono state le parole del duo La Dama e l'Unicorno che fa musica folk. E ancora: "Vogliamo lavorare!"

La protesta si è conclusa con una foto finale accompagnata dalle note di un violino insieme a un minuto di silenzio.



Foto di Ciprian Gheorghita