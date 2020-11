Cronaca



In piazza del Giglio il presidio del Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti: "Stop al ddl Zan"

domenica, 8 novembre 2020, 22:24

di chiara grassini

"Famiglia arcobaleno ne facciamo anche a meno!", "L'unica famiglia è composta da un padre e da una madre", "Zan e Scalfarotto sono i figli del Sessantotto" sono state le parole con cui il Movimento Nazionale-La Rete dei Patrioti ha iniziato il presidio in piazza del Giglio per contestare il disegno di legge Zan approvato alla Camera dei Deputati mercoledì 4 novembre.

Il relatore della proposta di legge è Alessandro Zan del partito democratico e il motivo per cui il ddl è stato approvato è per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza per motivi legati al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità.

Hanno partecipato alla manifestazione il responsabile provinciale Giovanni Damiani, il coordinatore del centro Italia Emiliano Mari e il coordinatore generale regionale del movimento Luca Novi oltre a militanti, simpatizzanti e gente comune.

Nel corso del presidio è stato mostrato un lungo striscione a caratteri cubitali recante il seguente messaggio: "A difesa della nostra natura. Contro il progressismo arcobaleno".

Mentre in piazza veniva esposto e sorretto il cartellone contemporaneamente c'è chi sventolava le bandiere del Movimento Nazionale-La Rete Patrioti per marcare l'importanza della loro presenza. In un primo momento i partecipanti hanno iniziato a gridare a gran voce e tutti insieme gli stessi slogan di cui abbiamo accennato precedentemente, poi i toni si sono fatti più accesi e gli animi riscaldati.

"Abbiamo fatto un presidio a Lucca perché alla Camera è passato il ddl Zan, il disegno di legge che va a colpire i reati dell'omotransfobia - ha spiegato Emiliano Mari mentre Giovanni Damiani ha ribadito che stiamo andando verso un degrado totale della società - Si, stanno sradicando i valori religiosi e della famiglia. Andiamo incontro ad una società basata sul nulla."

Il coordinatore generale regionale del movimento: "Stiamo cercando di sensibilizzare la cittadinanza su quello che sta accadendo al Governo - ha sottolineato - per ribadire che il ddl va contro la famiglia naturale. Soprattutto in un momento di seria difficoltà derivante dai Dpcm che hanno causato problematicità dal punto di vista lavorativo."

Commento di Aldo Grandi: assente ingiustificato monsignor Paolo Giulietti che avrebbe dovuto essere, a nostro avviso, in prima fila per combattere il degrado dei valori portati avanti, da sempre, dalla Chiesa di Cristo. Giusto, lui, però, appartiene alla Chiesa di Bergoglio che Cristo, ormai, non sa nemmeno più chi sia.



Foto Ciprian Gheorghita