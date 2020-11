Ingegnere cade da un ponteggio di dieci metri a Montecarlo

Altri articoli in Cronaca

martedì, 17 novembre 2020, 17:19

Nemmeno il tempio di respirare ed ecco che un certo Carmine Testa da San Miniato presenta un esposto contro il direttore delle Gazzette, peraltro c'è sempre l'articolo su Silvia Romano per cui Grandi va a giudizio due volte per il medesimo 'reato'

martedì, 17 novembre 2020, 16:25

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 novembre, sono 1.007. All’ospedale di Lucca 103 i ricoverati, di cui 16 in terapia intensiva

martedì, 17 novembre 2020, 12:01

La polizia ha eseguito due notti fa l’allontanamento urgente dalla casa familiare di una ragazza ventenne responsabile di minacce e lesioni nei confronti della madre

martedì, 17 novembre 2020, 11:14

Sono le parole del comitato Per S. Concordio di fronte alle parole degli assessori Mammini e Marchini i quali hanno dichiarato di voler costruire un parco per ogni scuola

martedì, 17 novembre 2020, 08:56

La Gazzetta ha incontrato Luca Valenti Radici, vicepresidente del consorzio tassisti lucchesi, in piazzale Ricasoli, davanti alla stazione ferroviaria di Lucca, per capire come vive questa situazione la categoria dei taxi e chi tra i presenti ha ricevuto i soldi come previsto dal decreto Ristori

lunedì, 16 novembre 2020, 18:53

Mascherine gratuite per i cittadini del comune di Lucca: da sabato 21 novembre parte la distribuzione sul territorio. La Regione Toscana ha infatti inviato una grossa fornitura di mascherine anche per i comuni capoluogo dopo che, in una prima fase, aveva dato priorità ai piccoli comuni