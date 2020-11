Jackpotting a banche e uffici postali, tre misure cautelari

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 9 novembre 2020, 19:37

La curva epidemiologica non tende a fermare e il Governo decide per una nuova stretta. L’ordinanza che questa sera il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà e che avrà decorrenza da mercoledì 11 novembre, avrà come effetto il “declassamento” di cinque regioni in zona arancione.

lunedì, 9 novembre 2020, 19:10

Sono loro e sono in buona compagnia quelli che vogliono sigillarci in casa impedendoci di lavorare e senza darci di che vivere mentre sbarcano migliaia di clandestini a muso aperto e senza mascherine

lunedì, 9 novembre 2020, 16:19

Il segretario generale Fp Cisl Toscana Nord, Massimo Petrucci, chiede maggiori tutele per la polizia locale in questa fase di controlli anti-Covid

lunedì, 9 novembre 2020, 15:51

Tra Lucca e Piana si registrano oggi 59 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Altopascio 5, Capannori 16, Lucca 29, Montecarlo 3, Porcari 6

lunedì, 9 novembre 2020, 14:40

Il Gruppo Micologico “Massimiliano Danesi” di Ponte a Moriano, A.P.S., aderente A.M.B., con sede in piazza della Stazione, dopo la riunione di consiglio avvenuta in videoconferenza e nonostante il continuo rincorrere la situazione sanitaria Covid-19 ed attualmente in negativa evoluzione, informa soci e simpatizzanti delle principali decisioni prese sulle attività...

lunedì, 9 novembre 2020, 14:36

Due giovani di Prato a passeggio per Forte dei Marmi, sul pontile per l'esattezza, si abbassano la mascherina per scambiarsi un gesto d'affetto ed essere fotografati dall'amico insieme a loro. Quattrocento sono gli euro costati per quello che fino all'anno scorso era un atto romantico. Video