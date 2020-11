Cronaca



La Toscana diventa zona rossa da domenica

venerdì, 13 novembre 2020, 16:28

E' stata firmata l'ordinanza ministeriale che stabilisce la conferma della Toscana a zona rossa a partire da domenica 15 novembre: la conferma è stata data dallo stesso ministro Speranza che ha contattato telefonicamente il presidente della Regione Giani.



Le restrizioni più importanti riguardano il divieto di circolazione anche all'interno del proprio comune se non per giustificati motivi e la chiusura di tutti gli esercizi commerciali tranne quelli di prima necessità, farmacie ed edicole comprese; niente attività sportive in compagnia e all'aperto, ma da soli, nel perimetro degli spazi abitativi o nelle immediate vicinanze.La mobilità sarà estremamente limitata: autocertificazione per spostamenti dovuti a motivi di lavoro, studio e salute, consentito portare i bambini a scuola e per quest'ultima voce, sarà stabilita la didattica a distanza a partire dalla seconda media , mentre restano aperte le scuole elementari la scuole per l'infanzia e la prima media, chiuse le università.



D. B.