La voce del silenzio

domenica, 15 novembre 2020, 16:08

di barbara ghiselli

Se il silenzio fa rumore, oggi primo giorno di zona rossa in Toscana, qui a Lucca, è quasi assordante.

Poche le persone che si sono infatti riversate nelle vie del centro storico: qualche genitore con i bambini e alcune persone con il cane o da sole; in piazza Grande, verso le 11.30, i presenti si potevano contare su una mano. Lo stesso in piazza San Michele e in via Fillungo. Nonostante fossero aperte alcune tra le attività comprese nell'allegato 23 del Dpcm 3 novembre 2020, quello che mancava era la clientela. Il paragone tra il numero di persone presenti in città la scorsa domenica (8 novembre), quando eravamo ancora in zona arancione, e questa, è veramente impressionante.

Per almeno due settimane Lucca e la Toscana rimarranno nella zona rossa.

Ecco quali sono le principali misure da osservare in questo periodo:

- È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un comune all'altro.

- Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

- Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

- Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.

- Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50 per cento, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.