Laurent Obertone: "La Francia schiacciata tra confinamento e terrorismo, ma andrà tutto bene..."

lunedì, 2 novembre 2020, 18:39

In tutta l'area di competenza Asl Toscana Nord Ovest si sono registrati 4 decessi: un uomo di 70 e un altro di 71 anni a Lucca; un uomo di 87 anni dell’ambito di Pisa e un uomo di 92 anni dell’ambito della Versilia

lunedì, 2 novembre 2020, 15:56

La ragazza è stata malmenata più volte dal padre perché l'uomo non tollerava che parlasse l'italiano oppure perché, come gran parte delle sue coetanee, aveva osato truccarsi

lunedì, 2 novembre 2020, 14:36

Si stanno discutendo in queste ore le ulteriori misure restrittive per contenere l'emergenza Covid-19 e dovrebbero entrare in vigore prima di mercoledì. Ha da poco parlato alla Camera il premier Giuseppe Conte e alle 18 sarà poi al Senato

lunedì, 2 novembre 2020, 13:18

Protesta pacifica in piazza San Michele dove nove scuole di danza si sono date appuntamento per essere ascoltate dal Governo in seguito alle restrizioni del Dpcm e alla chiusura dei teatri. Photo by Cip

lunedì, 2 novembre 2020, 12:48

La polizia ha denunciato tre cittadini armeni, titolari di attività ricettive, per mancata comunicazione degli ospiti alla questura

lunedì, 2 novembre 2020, 08:14

Sabato 31 ottobre il gruppo "Lavoratori e disoccupati di Lucca e Provincia" era in Piazza Napoleone a Lucca per manifestare insieme a insegnanti, gestori di attività, lavoratori dello spettacolo, studenti e ad altre realtà sociali. Video