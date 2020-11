Cronaca : montecarlo



Lucchese denunciato per bracconaggio: catturava uccelli con le reti

sabato, 7 novembre 2020, 09:16

A Montecarlo i carabinieri Forestali di Capannori e Lucca, in collaborazione con le guardie giurate WWF Italia, durante un servizio antibracconaggio hanno sorpreso un uomo abitante a Lucca intento alla cattura di avifauna selvatica mediante uccellagione.

Come noto l'uccellagione è una pratica di caccia, illegale in Italia dove è dunque considerata una forma di bracconaggio, attuata con l'impiego di dispositivi fissi (nel caso specifico si trattava di due reti e finalizzata alla cattura indiscriminata e di massa della selvaggina volatile.

Dal controllo è emersa, inoltre, la detenzione di 16 esemplari di avifauna catturati illegalmente tra cui due frosoni (Coccothraustes coccothraustes), passeriforme della famiglia dei fringillidi protetto e tutelato anche a livello internazionale dalla Convenzione di Berna e un usignolo del Giappone (Leiothrix lutea).

Gli usignoli del Giappone, passeriformi di piccole dimensioni apprezzati sia per la loro bellezza e colorazione sia per le loro peculiari dote canore, sono esemplari elencati nell’Appendice II della CITES, Convenzione firmata a Washington nel 1973 che regola il commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.

Questa specie, così come il frosone, è purtroppo molto ricercata dai bracconieri che, in violazioni alle norme, li catturano in natura per utilizzarli, soprattutto, in ambito venatorio ai fini del richiamo; talvolta alimentando un mercato illegale dai considerevoli risvolti economici.

L'uomo è stato giustamente denunciato - ma perché non arrestarlo e gettare via le chiavi? (ndr) - sia per la pratica illegale dell’uccellagione mediante reti che per detenzione di fauna protetta. I militari hanno inoltre provveduto alla immediata liberazione di sette uccelli (tra cui l’Usignolo del Giappone) mentre altri nove sono stati affidati all’Associazione Assiolo per le cure necessarie e per la successiva reimmissione in natura.