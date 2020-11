Cronaca



Mascherine gratuite ai cittadini di Lucca: sabato 21 parte la distribuzione

lunedì, 16 novembre 2020, 18:53

Mascherine gratuite per i cittadini del comune di Lucca: da sabato 21 novembre parte la distribuzione sul territorio. La Regione Toscana ha infatti inviato una grossa fornitura di mascherine anche per i comuni capoluogo dopo che, in una prima fase, aveva dato priorità ai piccoli comuni.

Domani mattina arriveranno nei magazzini del comune di Lucca circa 450mila mascherine, che saranno poi sistemate e dislocate nei 22 punti di distribuzione, pronte per andare a rifornire - con un quantitativo di 5 mascherine a testa - tutti gli abitanti di Lucca.

“Una piccola quota delle 450mila mascherine verrà riservata per i servizi del Comune che si occupano dell’assistenza alle persone più vulnerabili - spiega l’assessore con delega alla Protezione Civile, Francesco Raspini -, mentre la maggior parte verrà consegnata dalla Protezione Civile nei luoghi e negli orari stabiliti. Si tratta di un calendario molto fitto perché vogliamo che la distribuzione sia quanto più capillare possibile in modo da limitare al massimo gli spostamenti e non creare assembramenti. I volontari consegneranno, una sola volta, 5 mascherine a testa, che, naturalmente, si potranno prendere anche per altri componenti del proprio nucleo familiare. Sarà però necessario esibire la tessera sanitaria per ritirarle. Ancora una volta il grazie più grande va alle nostre insostituibili associazioni di Protezione Civile”.

IL CALENDARIO. 21/11/20: piazzale don Baroni (10-12); 23/11/20: Piaggione, parcheggio stazione (15-17); 24/11/20: Ponte a Moriano, piazza Cesare Battisti (10-12); 24/11/20: Chiesa di Tempagnano, via di Tempagnano (10-12); 24/11/20: San Concordio, piazzale Aldo Moro (10-12); 25/11/20: Pontetetto, via del Giardino all'intersezione con via delle Gardenie (10-12); 25/11/20: Sant’Anna, parcheggio scuola primaria via Matteotti (10-12); 25/11/20: piazza San Francesco (15-17); 25/11/20: Nave, via della chiesa parcheggio (15-17); 26/11/20: Montuolo, via Pisana parcheggio chiesa (10-12); 26/11/20: Santa Maria a Colle, piazza Berta di Toscana (10-12); 27/11/20: Foro Boario (10-12); 28/11/20: piazzale don Baroni (10-12); 30/11/20: Santa Maria del Giudice, parcheggio via Vecchia (10-12);1/12/20: Nozzano Castello, parcheggio (10-12); 1/12/20: Centro storico, piazzale Verdi (10-12); 1/12/20: Antraccoli, parcheggio via Fonda (15-17); 1/12/20: San Vito, parcheggio chiesa via Bartoletti (15-17); 2/12/20: Centro storico, piazza San Francesco (15-17); 2/12/20: piazzale don Baroni (10-12); 3/12/20: Cerasomma, parcheggio chiesa via della Chiesa (15-17); 3/12/20: Aquilea, parcheggio chiesa di Aquilea (15-17).