Cronaca



Motociclista si scontra con un branco di cinghiali

mercoledì, 18 novembre 2020, 08:31

di gabriele muratori

Un motociclista di circa 40 anni che transitava in direzione Pisa, sulla via di Poggio a Nozzano, ieri sera, poco prima delle ore 20, è andato a sbattere contro un branco di cinghiali apparsi all'improvviso sulla carreggiata stradale. L'uomo non ha fatto in tempo a schivarli finendo a sbattere contro uno di essi e cadendo rovinosamente a terra sul ciglio del fosso adiacente. Il motociclista è stato immediatamente soccorso dai passanti, i quali hanno quindi contattato il 118, intervenuto con l'ambulanza della Misericordia. Per l'uomo é stata diagnosticata una frattura alla clavicola e ad alcune costole ed è stato quindi trasferito al pronto soccorso del San Luca in codice rosso per dinamica.