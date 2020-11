Cronaca



Presidio davanti al San Luca: "Contratto operatori sanità scaduto dal 2018, è scandaloso"

venerdì, 13 novembre 2020, 14:13

Partecipato presidio statico stamani mattina nella piazza davanti all'ingresso dell'ospedale San Luca di Lucca dove Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa hanno dato vita a un'iniziativa sindacale a sostegno del personale sanitario, presenti anche i referenti del comparto multiservizi.



"Siamo qui oggi perché ci troviamo di fronte a un fatto scandaloso, soprattutto considerato il contesto di una pandemia in atto come quella che stiamo vivendo - premette il segretario generale Cisl Toscana Nord, Massimo Bani -. Il contratto degli operatori è scaduto dal 2018 ed è incredibile che, con tutto quello che sta facendo il personale sanitario per uscire dal tunnel dell'emergenza, si debba lottare e scendere in piazza per il riconoscimento dei diritti. Rinnovare il contratto oggi significa anche garantire sicurezza e dispositivi di protezione individuale per i lavoratori. Quindi stop alle attese. Sediamoci intorno a un tavolo e chiudiamo la partita nell'interesse di chi sta dando l'anima in questa fase pandemica e quindi, di riflesso, nell'interesse di tutti".



Massimo Petrucci, segretario generale Cisl Fp: "Siamo qui a tutelare i famosi 'nostri eroi' - dice -, che però evidentemente vengono dimenticati nel momento importante ovvero quello del rinnovo del contratto nazionale del lavoro. Quindi bando alle ciance da parte dei nostri politici: restituiamo ai nostri lavoratori nella sanità uno stipendio equo".