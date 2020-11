Cronaca



Pronte ad essere attivate le due nuove strutture esterne al pronto soccorso di Lucca

venerdì, 13 novembre 2020, 17:29

Sono state montate le due nuove strutture mobili esterne al Pronto Soccorso di Lucca che serviranno una per il pre-triage ed una per l'attesa temporanea dei parenti delle persone ricoverate (che non possono entrare all'interno dell'ospedale).

Si tratta di strutture a forma di "igloo" ventilate, riscaldate, ben sanificabili e dotate di servizi igienici, quindi molto funzionali ed utili nell'ambito della gestione dell'emergenza Coronavirus.