"Questo non è amore": online la conferenza sulla violenza di genere

giovedì, 26 novembre 2020, 21:04

di chiara grassini

"Questo non è amore è una campagna della polizia nata circa due anni fa su imput del capo Franco Gabrielli per cercare di prevenire e combattere la violenza di genere". Così ha esordito l'ispettore superiore della divisione anticrimine della questura di Lucca e responsabile della sezione minori Massimo Sodini. Si tratta di una campagna permanente il cui obiettivo è quello di diffondere una nuova cultura di genere e soprattutto aiutare le vittime di violenza a superare le paure e tutti gli effetti negativi che ne conseguono. L'incontro, che si è svolto online, ha messo in evidenza i comportamenti della persona violenta soffermandosi in modo particolare sul concetto di violenza e di violenza di genere.



Nel primo caso si parla di "un'azione compiuta mediante l'abuso di forza di una o più persone", nel secondo invece "è una forma di genere adoperata da un individuo solo per il fatto di appartenere al genere femminile".



"Esistono cinque tipologie di violenze - ha spiegato l' ispettore attraverso una serie di slides nel corso della conferenza -. Quella fisica e più diffusa solitamente si manifesta con pugni e calci mentre quella psicologica riguarda la mancanza di rispetto nei confronti della vittima con l'aggiunta di insulti, intimidazioni, isolamento e divieto di vedere i familiari e gli amici. La violenza economica invece controlla direttamente la persona dal punto di vista economica. Per capire meglio basti pensare ad alcuni esempi fatti da Massimo Sodini. L'impedimento a una donna di lavorare è già un campanello d' allarme così come le espressioni "a te ci penso io" o "non è importante che tu vada al lavoro". E infine la violenza assistita. Quest'ultima, come richiama il termine stesso, vede protagonisti gli anziani che vivono nelle case e che assistono direttamente ai fatti di maltrattamenti che avvengono in famiglia. Non solo: possono essere anche parenti e amici che sopportano determinate situazioni e che tentano di intervenire ma inutilmente.



Un altro fenomeno assai diffuso è lo stalking, cioè gli atti persecutori che avvengono mediante inseguimenti, appostamenti, email, accostamenti o messaggi. Come nasce ? Come si manifesta? E soprattutto, chi è il violento? Come si comporta? Queste sono solo alcune delle domande che ha posto l'ispettore nel corso della conferenza. Innanzitutto si tratta di una " cultura della proprietà" che arriva dai continui impulsi delle famiglie e della società in cui viviamo.



"E' molto difficile far capire alle persone violente che ciò che fanno è reato. La violenza è trasversale perchè esistono individui appartenenti a diversi ceti sociali- ha detto l' ispettore superiore della polizia di Stato". Umiliazioni, sofferenze e disagio sono le condizioni in cui si sente la vittima. Il controllo emotivo del violento è sicuramente una delle manifestazioni principali che portano appunto a un controllo di una o più componenti del nucleo familiare. Da non dimenticare l' isolamento. Perchè? E' la prima cosa che viene messa in azione da parte di colui che abusa. Da qui una serie di conseguenze che si riversano sulla vittima e sul suo piano relazionale come la perdita del lavoro, della casa e addirittura degli amici.

Ma chi è la persona violenta in questione? Se l' analizziamo bene e in profondità emergono due aspetti caratteriali negativi, ovvero il senso di insicurezza e di solitudine. Tendenzialmente non ha relazioni esterne oltre alla famiglia di origine. Cerca comunque di isolare la propria vittima e non accetta contraddizioni. Occorre sottolineare che non si assume colpe ed è un individuo tradito dagli amici. Ascolta gli altri e con molta attenzione il vissuto e il racconto dell'interlocutore mostrandosi così disponibile all' ascolto. Attenzione, però! Una volta confessati, il violento denigra, offende e sminuisce e alterna momenti di gentilezza alla violenza verbale. Controlla la vittima quando usa il cellulare, chiede molto spesso " dove sei" , " con chi sei" e " a che ora torni".



Lo stalker si impossessa degli spazi della vittima, ne cerca di nuovi e percepisce la realtà in maniera completamente diversa dalla vittima che tiene sott'occhio. Quali sono i molestatori più frequenti? Esistono tre tipologie: l'ex, l'infatuato e il cyberstalker che opera sul web. Il secondo caso "deve per forza avere una relazione" e inizia a mandare messaggi come se realmente stesse insieme a quella persona. L' ultimo invece cambia spesso account e raggiunge sempre la vittima sotto diversi profili.



In altre parole parlare e denunciare è la migliore soluzione anche se molto spesso non è facile riuscirci.