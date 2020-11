Cronaca



Rapina quattordicenne, un altro ventenne marocchino arrestato: Italia come la Francia

sabato, 14 novembre 2020, 18:23

I carabinieri di Lucca, insieme alla squadra mobile della questura hanno arrestato un marocchino ventenne, privo di una stabile dimora, al quale i militari hanno contestato una rapina avvenuta in centro il 13 ottobre.

Vittima un 14enne lucchese, nella circostanza in compagnia di un coetaneo, a cui il 20enne marocchino si era avvicinato chiedendo dapprima la disponibilità di fumo. Successivamente chiedeva di poter vedere l’anello che portava al dito e di fronte al rifiuto del ragazzino, glielo sfilava dal dito con una mossa fulminea prima di darsi alla fuga, inizialmente inseguito dai due minori.

Il marocchino è stato successivamente individuato dalla vittima del reato sui social che gli ha ripetutamente chiesto l'anello. Per contro lo straniero riferiva di non averne più la disponibilità, offrendo in cambio la somma di 200 euro per definire bonariamente la questione che è stata, prontamente, rifiutata.

A questo punto il 20enne maghrebino ha pubblicato una serie di foto e messaggi dal contenuto inequivocabilmente minatorio, al fine di far desistere la vittima dal presentare denuncia.

I carabinieri, ai quali la mamma del 14enne si era nel frattempo rivolta, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del centro storico, nonché proceduto al riconoscimento del responsabile, sia da parte della vittima, sia del coetaneo in sua compagnia al momento del fatto.

Richiesta e ottenuta una misura cautelare restrittiva da parte dell’Autorità Giudiziaria, i carabinieri hanno convocato in caserma con una banale scusa il 20enne senza fissa dimora, sicuro del fatto che le sue minacce alla vittima avessero nel frattempo sortito l’effetto desiderato. Allo stesso però, una volta in caserma, i militari hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip di Lucca e successivamente lo hanno trasferito in carcere dal quale, si spera, uscirà il più tardi possibile.





Commento di Aldo Grandi: questi sono i carabinieri e la polizia che ci piacciono, quelli che stanno dalla parte della gente, che rappresentano, per la gente, un punto di riferimento e di ascolto. Questi sono i nostri ragazzi in divisa, non quelli che i vertici di Roma vorrebbero a inseguire chi cammina da solo o mangia una pizza o tiene aperto il negozio e il locale per lavorare. Stanno mettendo i primi contro il popolo e questo non è ammissibile.