S. Concordio, un parco per ogni scuola. Il comitato: "Prima salvate la Montagnola!"

martedì, 17 novembre 2020, 11:14

"Prima di fare altri parchi, pensiamo a non distruggere quello che abbiamo", sono le parole del comitato Per S. Concordio di fronte alle parole degli assessori Mammini e Marchini i quali hanno dichiarato di voler costruire un parco per ogni scuola. Idea che il comitato non può che appoggiare, non fosse che non comprendono allora il progetto di voler abbattere gli alberi presenti alla Montagnola per far posto a una galleria coperta.



"Il parco in questione, realizzato nel 1991 a scopo didattico riproduceva la campagna lucchese e le sue componenti fondamentali, c'è la collina, la piana e le zone umide - spiegano i rappresentati di Per S. Concordio - In un colpo solo il progetto finanziato con due milioni dei Quartieri Social le devasta e le cancella tutte e tre in quanto parte della collina verrà spianata, il laghetto interrato e la piana coperta da nuovi piazzali e marciapiedi, oltre che dalla striscia di cemento, larga quattro metri ed alta altrettanto, della Galleria coperta, che attraversa la Montagnola in tutta la sua lunghezza".



Questo il motivo che scaturisce la rabbia: "Volete fare un parco per ogni scuola? Cominciate col non devastare questo - incalzano contro gli assessori - Perché questo accanimento contro S.Concordio? Una cosa come quella che state per fare è irreversibile, non ha rimedio. Ve lo ha chiesto una petizione sottoscritta da più di mille cittadini, ve lo hanno chiesto tutte le associazioni ambientaliste lucchesi, da Legambiente a Italia Nostra al WWF, ve lo ha chiesto una interrogazione consiliare. Non c'è mai stata risposta".