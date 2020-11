Cronaca



Saranno famosi: risate a crepapelle per i lavori in corso a piazzale Aldo Moro

domenica, 22 novembre 2020, 10:56

"Una commedia degna di copione", è cosi che il comitato per San Concordio definisce le modifiche avvenute in questi mesi in piazza Aldo Moro a Lucca.



"In ordine temporale sono state modificati i sensi di circolazione, con segnaletica orizzontale dipinta, poi cancellata e infine invertita, i marciapiedi fatti e poi allargati in seguito perché non a norma di legge e la stessa pavimentazione prima asfaltata in nero per poi essere rimossa - spiega il comitato - Ma l'atto che ha più divertito il pubblico è stato quello della scuola media dove era comparsa nel mezzo dell'asfalto appena steso un'aiuola tondeggiante larga un metro, indicata nel progetto come 'tornello', che avrebbe accolto un alberello il cui destino era già oggetto di scommesse e commenti umoristici. La piccola aiuola è stata poi smantellata, così come un'ampia fetta di asfalto circostante, per fare posto a una grande aiuola corredata di marciapiede".



Ora in quel punto "Si trova il monumento delle vittime di terrorismo e un albero risparmiato dalla furia edilizia - concludono - I lavori di rifacimento, in ogni caso, non sono ancora finiti e l'aspettativa del pubblico pagante è alta. Per ora, applausi e risate a scena aperta".