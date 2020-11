Cronaca



Scomparsa all'età di 93 anni la mamma di Andrea Colombini

lunedì, 30 novembre 2020, 19:00

Lutto in città per la scomparsa di Renata Borselli Colombini, presidentessa onoraria del Puccini e la sua Lucca International Festival, nonché madre di Andrea Colombini, di Luciano Colombini e della sorella Antonella Colombini, i tre figli che oggi la piangono.

Se ne è andata serenamente all'età di 93 anni. Nella sua lunga vita è riuscita a fare moltissimo per la cultura lucchese: senza il suo supporto, infatti, il figlio Andrea non avrebbe potuto creare il Puccini e la sua Lucca Festival e non si sarebbe costituita a Lucca quella grande realtà di presidio permanente, ormai da quasi 18 anni, del Maestro nella sua città natale.

Renata è stata una donna di grande intelligenza, appartenente ad una famiglia di commercianti molto nota e fortemente radicata al tessuto lucchese. Si è spenta in serenità, circondata dall'affetto dei suoi cari.

L'ultimo saluto è previsto per mercoledì 2 dicembre alle ore 10, al cimitero di Sant'Andrea di Compito, la località dove risiedeva. Non verranno fatte messe a causa della normativa anti - Covid, ma soltanto la cerimonia di sepoltura, che si svolgerà sempre secondo le disposizioni di legge.

La sua memoria verrà onorata con un grande concerto organizzato dal Festival, dall'Orchestra Filarmonica di Lucca e da tutti i sostenitori, in occasione del trigesimo, nella speranza di poter fare un'esibizione aperta al pubblico.

Per l'occasione verrà eseguita la musica da lei tanto amata, da Puccini a Mozart, i suoi capisaldi preferiti. In questo modo il Festival intende celebrare una donna fortemente innamorata della cultura, della musica e dei suoi figli, che l'hanno sempre ricambiata e che ora lasciano a 93 anni, senza sofferenza e con tutta la famiglia riunita intorno a sé.





Nella foto: Renata Borselli Colombini insieme ai figli Andrea e Antonella ed alla nipote Luna Colombini