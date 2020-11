Cronaca



Sempre più famiglie italiane si rivolgono alla Caritas

La povertà è in aumento e sempre più persone si rivolgono alla Caritas perché in difficoltà economica. A rivelarlo è il dossier povertà e risorse nella diocesi di Lucca 2020, "Vicinissimi a portata di mano". Il rapporto, suddiviso in quattro capitoli, presenta i dati raccolti dai centri di ascolto nel 2019 con l' aggiunta di quelli del primo semestre 2020 da quando è scoppiata l'epidemia Covid-19.

"La pandemia ha accellerato le dinamiche di impoverimento e nei primi mesi del 2020 si sono registrati gli aumenti di accesso ai centri di ascolto" ha sottolineato Donatella Turri, direttrice Caritas. E infatti se andiamo a leggere bene i dati si nota un incremento di 900 persone in più di cui 450 sono nuovi contatti, ovvero persone che per la prima volta si rivolgono all'organismo pastorale. Chi sono i soggetti che maggiormente hanno bisogno di aiuto? Quelle famiglie che prima della diffusione del Coronavirus erano già in difficoltà economica e ora si vedono costrette ad essere aiutate. Rispetto ai dati 2019, si registra un superamento della componente italiana rispetto a quella straniera in quanto a difficoltà. Non solo famiglie, ma anche persone giovani ( lo scorso anno la fascia d'età era al di sotto dei 55 anni e la maggior parte si concentrava sotto i 45).

"Questa è una tendenza che continua anche nel 2020. Incontriamo partite iva, lavoratori precari, lavoro sommerso (più marcato durante questa pandemia) e soprattutto nuclei familiari monogenitoriali" ha precisato Turri.

Un altro fenomeno diffuso è quello delle famiglie con a carico figli. Nei primi mesi di questo anno si sono riscontrati bisogni e preoccupazioni di un a certa importanza. Tra le richieste più frequenti i bisogni primari ( generi alimentari) e le utenze e i costi delle abitazioni. Da non sottovalutare la didattica a distanza nelle scuole. Perchè? Il motivo è semplice: la mancanza o problemi di connessione e i diversi device per poter seguire meglio i bambini.

Nei quattro capitoli del dossier il capitolo dedicato al racconto del vissuto dei volontari. Ai 400 giovani già attivi all'interno dei servizi Caritas se ne aggiungono altri 200 e il loro racconto evidenzia la fatica del trovarsi all'interno di un contesto nuovo".

Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca: "La Caritas è rimasta aperta con molti servizi durante la pandemia e ha potuto misurare gli effetti sulla popolazione, cioè non su coloro che già erano utenti ma su tutti quelli che a causa delle ristrettezze economiche si sono affacciati al mondo dei nostri servizi."

Giulietti ha inoltre ricordato che le fasce più deboli sono state quelle che ne hanno risentito maggiormente.